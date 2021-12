9tales : Une rencontre entre jeux de cartes et NFT

Alors que le boom des NFT se poursuit, une startup espère fusionner les mondes de la fantaisie et celui du NFT dans un jeu de cartes nommé 9 Tales.

À ce stade, les fondateurs sont en phase avancée de négociation avec de grands investisseurs pour un financement de pré-amorçage important.

“9 Tales combine deux de nos grands amours, les NFT et les jeux de cartes. Nous avons grandi dans les mondes de Magic The Gathering, Donjons et Dragons, Warhammer et bien d’autres. Nous avons été bercés par leurs récits, leurs illustrations saisissantes et leur gameplay unique. Alors, quand le moment est venu de combiner nos compétences et d’entrer dans le monde des NFT, nous savions exactement quoi faire”, Eruine, créateur de 9 Tales.

L’avenir est dans les cartes…

9 Tales est une collection NFT illustrée dans un monde de fantaisie. Le projet commence par une prophétie qui parle de 9 999 guerriers qui se lèveront et s’uniront pour refermer les portes de l’enfer.

Améliorer leur jeu

Les développeurs prévoient d’utiliser les fonds de la vente NFT comme capital pour financer le développement d’un jeu de cartes à collectionner en ligne. Le gameplay sera original et les détenteurs de NFTs pourront obtenir des avantages spéciaux basés sur leurs propres personnages.

Le Pouvoir du 9

Peut-être un clin d’œil subtil au ancêtre des jeux de cartes, Magic The Gathering, 9 Tales fait bon usage du chiffre 9. Leur monde comprend neuf royaumes, neuf races, et raconte l’histoire de neuf personnages à travers neuf contes. En effet, la collection elle-même promet 9 999 personnages uniques, dessinés à la main, issus de l’univers de jeu proposé et stockés sur la blockchain Ethereum.

Un revenu symbolique

Le jeu lui-même, bien qu’il soit encore en développement, fonctionnera selon un modèle play-to-earn auquel il est possible de jouer gratuitement. Cela signifie que les joueurs seront en mesure de générer des revenus tout en jouant, un rêve devenu réalité pour de nombreux joueurs assidus. Ils ont également introduit un nouveau modèle innovant de compétition où les joueurs compétents seront massivement récompensés.

Le premier conte a commencé

Le « presale » de 9Tales a été un véritable succès avec plus de 250 NFTs vendus. La vente publique est ouverte dans une 1ère phase, avec une quantité très limitée de 505 NFTs. 9Tales veut récompenser les premiers enthousiastes du jeu avant la sortie du premier prototype. Pour faire partie de leur communauté, vous pouvez cliquer ici. Les personnes intéressées sont également invitées à suivre le projet sur leur blog Medium.