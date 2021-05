96 % des utilisateurs iOS ont refusé le tracking par les applications

La mise à jour iOS 14.5 est très importante pour les utilisateurs. Cette version introduit l'option permettant de désactiver le tracking par les applications. Et visiblement, elle est déjà extrêmement populaire.

Apple a créé une vive controverse en annonçant son intention de permettre aux utilisateurs d’activer ou non le tracking par les applications. Certains professionnels, vivant notamment grandement de la publicité, sont rapidement montés au créneau mais maintenant que l’option est disponible, il faut reconnaître que le grand public est déjà largement convaincu.

Selon une entreprise spécialisée, 96 % des utilisateurs sous iOS 14.5 auraient refusé le tracking des apps

C’est tout récemment que la firme de Cupertino a déployé iOS 14.5. Avec cette mise à jour, Apple a introduit le App Tracking Transparency. Une nouvelle initiative qui donne notamment aux utilisateurs la possibilité de laisser les applications les suivre ou non. Cette fonctionnalité fut annoncée en 2020 et certaines entreprises, comme Facebook, y ont vu là quelque chose de nocif pour leurs affaires.

Certes, il est toujours possible que certains utilisateurs laissent l’option activée mais il semblerait que ce ne soit pas le cas. Selon les dernières données récoltées par la société spécialisée Flurry, pas moins de 96 % des utilisateurs iOS qui ont effectué la mise à jour vers iOS 14.5 ont choisi de ne pas être suivis par les applications.

Le marché de la publicité personnalisée va beaucoup changer

La majorité des gens n’a probablement pas envie d’être suivie ainsi par les applications mais il est vraiment surprenant finalement que ce chiffre soit si élevé. Bien sûr, cela ne concerne que les utilisateurs qui ont effectué la mise à jour iOS 14.5 et non pas tous les utilisateurs iOS existant dans le monde. Nombreux encore sont ceux qui n’ont pas mis à jour et/ou qui n’ont pas un appareil pouvant accueillir cette mise à jour, et qui restent, de fait, traçables.

Ces chiffres ne sont aucunement officiels, évidemment. L’information est à prendre avec des pincettes mais s’ils sont avérés, il semblerait que Facebook et les autres entreprises qui se reposent énormément sur les publicités personnalisées aient effectivement du souci à se faire.