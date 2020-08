95% des Chinois prêts à abandonner leur iPhone si WeChat devait être banni

Le gouvernement américain, sous l'impulsion de Donald Trump, mène actuellement une chasse non pas aux sorcières mais au grand méchant que représente la Chine. Cela se voit actuellement avec Huawei et ses smartphones mais pas uniquement.

Comme vous l’avez peut-être déjà lu ici, ou ailleurs, le gouvernement américain envisage sérieusement de bannir des applications comme WeChat dans le cadre de sa guerre ouverte avec la Chine. Il avait été suggéré précédemment qu’un tel bannissement pourrait entrainer une diminution de 30% des ventes d’iPhone mais aujourd’hui, un nouveau sondage semble indiquer que les conséquences pourraient être bien pires.

Le bannissement de WeChat pourrait être très dur pour Apple

Dans un sondage réalisé sur Weibo et découvert par Bloomberg, il s’avère que 95% des sondés se déclarent prêts à abandonner leur iPhone plutôt que de perdre leur accès à WeChat. Comme nous l’avions déjà expliqué ici, WeChat est bien plus qu’un service de messagerie instantanée en Asie, et notamment en Chine. L’application propose de nombreuses fonctions annexes très utiles au quotidien pour les Chinois notamment et très utilisées.

Les utilisateurs peuvent notamment utiliser l’application pour effectuer des paiements mobiles auprès des commerces, envoyer de l’argent à quelqu’un, jouer à des jeux, payer des facteurs, acheter des billets pour les transports publics, etc. Qui plus est, dans la mesure où la Chine empêche d’autres applications de communication comme Facebook Messenger, nombre d’utilisateurs en dehors de l’Empire du Milieu utilisent l’application pour rester en contact avec leurs proches ou même leurs relations professionnelles.

95% des Chinois se disent prêts à se débarrasser de leur iPhone plutôt que de WeChat

Cela étant dit, le flou règne encore quant à la manière dont ce bannissement serait mis en place. L’application serait-elle bannie uniquement sur le territoire américain ? Le gouvernement américain forcerait-il Apple à supprimer WeChat de tout son App Store, dans le monde entier ? Il va falloir attendre de voir mais si c’est la deuxième option qui est mise en place, la firme de Cupertino pourrait être en difficulté. À suivre !