9 trucs et astuces pour utiliser au mieux Airbnb

Pour une expérience parfaite via la plateforme Airbnb, il y a un certain nombre de trucs et astuces à connaître. En voici neuf.

Il y a de nombreux facteurs très différents pour un séjour en Airbnb réussi, de la recherche de la location en elle-même à celle du meilleur tarif, tout en s’assurant que tout est bien choisi pour votre voyage. Que vous ayez l’habitude ou non de la plate-forme, voici neuf trucs et astuces à connaître et à toujours appliquer.

Utiliser tous les filtres dont vous avez besoin

Commencez par trouver l’endroit où vous voulez aller et vous allez voir un bouton Filtres au-dessus des résultats. Cette fonctionnalité est extrêmement utile. Et tout aussi efficace. Parmi les filtres disponibles, le prix, le nombre de lits, les services comme le Wi-Fi ou la place de parking et même les langues parlées par l’hôte.

Même si vous avez déjà utilisé ces filtres auparavant, vous ne savez peut-être pas combien ils sont nombreux. Vous pouvez filtrer ceux qui proposent une annulation gratuite, qui sont gérés par un Superhôte ou qui sont estampillés Airbnb Plus.

Lire tous les avis

Vous avez probablement l’habitude de jeter un rapide coup d’œil aux avis sur un Airbnb, mais nous ne saurions que vous encourager à tout lire (un maximum, tout du moins). Les avis vous donnent les retours des gens qui ont effectivement logé à cet endroit. Vous aurez ainsi des informations “de l’intérieur”, si l’on peut dire, et vous pourrez apprendre des choses qui ne sont pas évoquées par l’hôte.

Attention cependant, tous les locataires ne laissent pas nécessairement d’avis. Prenez garde aussi si une adresse n’a que des avis (trop) positifs, et à l’inverse trop négatifs. Cela peut être un indicateur d’alerte.

Ajuster la carte

La carte que vous voyez sur la droite de l’écran quand vous cherchez une location est très pratique pour trouver des endroits auxquels vous n’auriez pas nécessairement pensé autrement. En ajustant la carte, en la déplaçant, en zoomant et dézoomant, vous aurez des listes de location toujours changeantes.

Chaque adresse est étiquetée avec son tarif par nuit, ce qui permet d’identifier facilement un quartier abordable dans une ville. Et vous pourrez trouver des zones proches de votre destination, mais pas tout à fait là où vous vouliez aller, très, voire plus intéressantes.

Être flexible dans la destination

“Destinations flexibles” est une fonctionnalité officielle de Airbnb utile si vous cherchez une expérience qui sorte de l’ordinaire. À tester si vous cherchez davantage une expérience qu’un lieu en particulier. Lorsque vous cherchez votre location, choisissez “Je suis flexible” dans la destination. Airbnb va vous proposer des endroits proches et intéressants.

En haut de la liste des résultats, vous verrez des catégories précises. Et même dans les intitulés plutôt obscurs, il y a des options à explorer.

Les hôtes sont le plus souvent heureux de communiquer – un taux de réponse rapide sur le profil est très bon signe -. Vous trouverez un bouton Contacter l’hôte sur chaque fiche. Et si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à demander à l’hôte directement. Celui-ci sera presque toujours ravi de vous aider.

Et généralement, plus les hôtes sont sympathiques, plus ils échangent, plus ils sont réactifs, plus votre expérience Airbnb sera bonne et plus vous pourriez avoir envie de revenir.

Savoir tout ce qu’il y a à savoir

La dernière section “Choses à savoir” en bas de la fiche est probablement l’une des moins regardés, mais elle est pourtant importante, fourmillant de détails. Si vous hésitez entre plusieurs locations dans la même zone, ces petits détails peuvent vous aider à choisir.

Cette partie de la fiche peut être plus utile que vous le pensez pour trouver la location parfaite.

Chercher des séjours partagés

Lorsque vous cherchez une location sur Airbnb, vous pouvez voir l’option séjour partagé. Cette option n’est pas activable ou désactivable à loisir, mais vous pouvez les chercher dans les résultats de recherche lorsque vous préparez votre voyage. L’avantage est que cela permet d’avoir davantage de résultats – environ 40 % de plus, selon Airbnb -.

Le site ou l’app va vous guider durant tout le processus pour un séjour partagé, pour que vous puissiez gérer facilement entre les deux sites. Avec une petite animation sur la carte montrant la distance entre les deux adresses choisies.

Chercher quoi que ce soit de suspect

Dès lors que vous quittez votre domicile, il y a toujours le risque d’être filmé à son insu. Une location avec de bons avis et un hôte reconnu permet de réduire ces risques. Les hôtes peuvent cependant utiliser des caméras de sécurité, mais celles-ci doivent être déclarées. Les caméras et autres microphones dissimulés sont interdits, mais vous devriez toujours réaliser une inspection minutieuse. Cherchez des gadgets inhabituels ou pas à leur place ou des trous qui n’ont rien à faire là. Vous pouvez aussi utiliser une lampe torche dans les pièces plongées dans le noir. La lumière va se refléter sur d’éventuels objectifs de caméras.

Une fois votre réservation confirmée, vous avez l’adresse de la location. Vous pouvez alors aller sur Google Street View pour avoir un aperçu de l’endroit. Cela permet d’identifier les routes alentours, les virages difficiles, les voies à sens unique, etc.

Cela peut être très utile pour des adresses éloignées de la civilisation et/ou assez mal indiquées. Quelques minutes d’analyse avant d’arriver sur place peuvent vous éviter bien des soucis.