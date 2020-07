8BitDo dévoile une nouvelle manette Bluetooth pour le service Microsoft Project xCloud

Les fabricants de périphériques pour le jeu vidéo doivent s'adapter constamment. Pour prendre en charge les différents appareils commercialisés mais aussi les différents services, lesquels se multiplient ces derniers temps. Voici une nouveauté 8BitDo.

Le spécialiste du périphérique de jeu 8BitDo est davantage connu pour ses manettes au look résolument retro mais la nouveauté annoncée aujourd’hui est différente. Plutôt que de lancer une nouvelle manette pour la Nintendo Switch, 8BitDo pense aujourd’hui aux joueurs du service de streaming de jeux Microsoft Project xCloud en dévoilant une nouvelle manette Bluetooth dédiée. La manette SN30 Pro pour Xbox reprend le même design que celui de la SN30 Pro+, avec ses sticks analogiques symétriques mais ne jurera pas dans votre collection de manettes Xbox.

8BitDo dévoile une manette compatible avec le Microsoft Project xCloud

Selon 8BitDo, cette nouvelle référence est compatible avec tous les appareils Android et offre une autonomie d’environ 18 heures sur une seule charge. La manette SN30 Pro est aussi livrée avec l’Ultimate Software, lequel permet de personnaliser le mapping des boutons et d’ajuster la sensibilité du stick et des gâchettes. Il est aussi possible de créer des profils différents et de passer d’un à un autre à la volée. Le clip inclus permet de fixer des téléphones d’une largeur maximale de 86 mm, le rendant compatible avec des appareils assez imposants comme les Samsung Galaxy S20 Ultra ou OnePlus 8 Pro. Si vous voulez pousser au maximum, vous pouvez même monter un smartphone comme le Mate 20 X avec son écran de 7,2 pouces.

ainsi qu’un ensemble de clips pour vos manettes Xbox

Outre la manette SN30 Pro, 8BitDo commercialisera un ensemble de clips que vous pourrez fixer sur l’une de vos manettes Xbox. Cet ensemble permet notamment de gérer les variantes standard et Elite de la manette Xbox One. Il y a aussi u clip pour utiliser la nouvelle manette de Xbox Series X, lorsqu’elle sera disponible, dans quelques mois. Tout comme le clip livré avec la manette SN30 Pro, ces clips peuvent gérer des téléphones d’une largeur comprise entre 49 et 86 mm.

La manette SN30 Pro et les Xbox Gaming Clips sont d’ores-et-déjà disponibles en précommande, à 45 et 15$ respectivement. Les premières livraisons sont attendues pour le 21 septembre prochain.