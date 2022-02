80 for Brady, un road trip sur le thème du football américain

Tom Brady sera... Tom Brady dans le long-métrage 80 for Brady se focalisant sur le fantasque voyage de quatre fans des Patriots pour assister au légendaire come-back contre les Falcons d'Atlanta.

Ancienne superstar du football américain désormais à la retraite, Tom Brady (septuple champion du Super Bowl) sera au casting de la comédie 80 for Brady avec Lily Tomlin, Jane Fonda, Rita Moreno et Sally Field. Celle-ci s’inspire de l’histoire vraie de quatre meilleurs amis et fans des Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui font un voyage qui change leur vie pour assister au Super Bowl 2017 afin de voir jouer leur héros Tom Brady, et du chaos qui s’ensuit alors qu’ils naviguent dans les méandres du plus grand événement sportif du pays.

Coécrit et réalisé par Kyle Marvin, qui est également producteur exécutif avec son partenaire Michael Covino via Watch This Ready et Jeff Stott, le film sera distribué par Paramount Pictures. Kyle Marvin et Micha Covino ont écrit le dernier scénario à partir d’une ébauche d’Emily Halpern et Sarah Haskins. A noter que Tom Brady produit 80 for Brady avec 99 Productions, Endeavor Content et Donna Gigliotti.

