8 manières non conventionnelles pour libérer de l’espace sur Windows

Pour libérer de l'espace sur Windows, il y a plusieurs méthodes. En voici quelques-unes, peu conventionnelles, que vous ne connaissiez peut-être pas.

Il y a certaines choses dans la vie dont on peut ne jamais avoir suffisamment. Le temps et l’argent sont probablement celles qui viennent le plus facilement à l’esprit. Dans nos vies avec l’électronique, l’espace de stockage pourrait facilement arriver en troisième. L’on se retrouve tellement souvent à devoir faire de la place. Windows dispose d’un certain nombre de fonctionnalités dédiées, mais parfois, ce n’est pas suffisant. Que peut-on faire alors ?

Il y a un certain nombre d’opérations, plus ou moins conventionnelles que l’on peut réaliser, pour libérer de l’espace de stockage sur son ordinateur. Voici une petite liste.

Utiliser l’outil natif Nettoyage de disque

Ce bon vieil utilitaire Nettoyage de disque de Windows 10 et Windows 11 est fort utile. Il permet de nettoyer rapidement plusieurs types de fichiers et données.

Dans Démarrer > Nettoyage de disque > Nettoyer les fichiers système. Ici, vous verrez une liste de données qui peuvent être supprimées. Cet outil peut vous aider à supprimer les fichiers des mises à jour Windows, les fichiers non vitaux pour Windows Defender, les fichiers de log, les fichiers des programmes téléchargés, fichiers internet temporaire, fichiers d’erreur système, installations de Windows précédentes et bien davantage.

La plupart de ces données peuvent être supprimées sans danger, excepté les “fichiers d’installation Windows ESD”. Ces fichiers sont utilisés pour réinitialiser la machine dans sa configuration d’usine. Si vous supprimez ces données, il vous faudra passer par un disque externe pour réinitialiser la machine le cas échéant.

Supprimer les données OneDrive dont vous n’avez pas besoin

Si vous utilisez Microsoft 365 avec son offre de stockage à 1 To, vous avez peut-être beaucoup de fichiers dans OneDrive, et aussi sur votre PC, mais vous n’utilisez probablement pas tous ces fichiers sur votre PC tout le temps. Dans Explorateur de fichiers > OneDrive, identifiez les fichiers dont vous n’avez pas besoin et supprimez-les de votre machine.

OneDrive a aussi une fonctionnalité baptisée Fichiers à la demande. Une fois activée, les fichiers seront téléchargés uniquement lorsque vous les ouvrez. Pour l’activer, cliquez sur l’icône OneDrive dans la barre de tâches, puis dans Aide & Paramètres > Paramètres > Gagnez de l’espace et télécharger les fichiers quand vous les utilisez. OneDrive ne stockera désormais plus tout en local, mais vous pourrez tout de même accéder à certains fichiers quand vous le voulez. Pour cela, faites un clic droit sur un fichier ou un dossier et choisissez l’option “Toujours conserver sur cet appareil”.

Configurer la suppression automatique des fichiers temporaires et de la corbeille

Storage Sense pour Windows vous aide à supprimer les fichiers temporaires, mais il y est possible d’automatiser tout le processus, ce qui permet de faire le nettoyage de manière régulière des fichiers temporaires et de la corbeille, le tout en arrière-plan.

Allez dans Paramètres > Système > Stockage et activez “Nettoyage du contenu utilisateur automatique”. Là, choisissez l’intervalle qui vous convient le mieux dans la fonction “Lancer Storage Sense”, “chaque mois” ou “chaque semaine”.

Ensuite, vous pouvez choisir quand supprimer les fichiers de votre corbeille. En haut, assurez-vous que la fonction “Nettoyage des fichiers temporaires” est activée.

Déplacer les fichiers, apps et jeux sur un autre disque

Si vous n’arrivez pas à libérer de l’espace sur votre disque d’installation, vous pouvez les déplacer vers un autre disque. Il suffit de glisser-déposer dans l’explorateur de fichiers. Vous pouvez aussi utiliser la fonction “Déplacer vers” après avoir sélectionné vos fichiers et/ou dossiers.

Pour changer la localisation d’une app ou d’un jeu, direction les Paramètres > Apps > Apps & Fonctionnalités et sélectionnez l’app ou le jeu que vous voulez déplacer. Cliquez ensuite sur le bouton “Déplacer” et utilisez la liste pour sélectionner le disque. Cliquez enfin sur Déplacer.

Si vous ne voyez pas l’option “Déplacer” ou si elle est grisée, cela signifie que Windows ne vous permet pas l’action. Dans ce cas, vous devrez utiliser un outil tiers, comme Steam Mover, qui a été pensé et conçu pour les jeux Steam, mais qui fonctionne avec n’importe quelle app.

Changer le dossier de téléchargement et d’installation par défaut sur un autre disque

Il y a un paramètre de Windows qui permet de changer la localisation par défaut pour le téléchargement de nouveaux fichiers et les installations des apps. Vous pouvez sélectionner un autre disque, externe ou non, pour économiser de l’espace. Dans Paramètres > Système > Stockage > Paramètres de stockage avancés > Localisation du nouveau contenu. Choisissez la nouvelle localisation et cliquez sur Appliquer.

Désactiver la fonctionnalité d’hibernation

L’hibernation est pratique pour les ordinateurs Windows qui vient sauvegarder les données actuelles sur le disque système avant de s’éteindre. Cela permet de préserver l’état de la session pour le prochain démarrage de Windows. C’est une fonctionnalité très pratique, mais qui occupe beaucoup de stockage. Si vous ne l’utilisez pas, vous pouvez la désactiver.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton Démarrer puis trouvez l’invite de commande. Faites un clic droit dessus et choisissez “Lancer en tant qu’administrateur. Là, tapez la commande “powercfg /hibernate off” et appuyez sur Entrée. L’hibernation est désormais désactivée. Pour la réactiver, tapez “powercfg /hibernate on”.

Passer à Windows Compact OS

Windows dispose d’une fonctionnalité Compact OS qui vient réduire l’empreinte du système et des apps sur le disque. Cette fonction a été pensée et conçue pour les utilisateurs avec un stockage limité, justement, mais vous pouvez l’utiliser pour gagner quelques gigaoctets lorsque vous en avez vraiment besoin. Faites une sauvegarde complète avant, par contre, pour éviter les éventuels soucis ultérieurs.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton Démarrer puis trouvez l’invite de commande. Faites un clic droit dessus et choisissez “Lancer en tant qu’administrateur. Là, tapez la commande “compact.exe /compactOS:always” et appuyez sur Entrée. Suivez les étapes et vous gagnerez environ 2 Go. Pour revenir à la version normale de Windows, tapez “compact.exe /compactOS:never”.

Reconstruire l’index de recherche

La base de données de Windows Search peut parfois atteindre une taille énorme et même aller jusqu’à ralentir tout votre PC. Tentez de la reconstruire pour voir si vous pouvez gagner de l’espace.

Dans Paramètres > Confidentialité et Sécurité > Recherche Windows > Paramètres avancés d’index de recherche. Cliquez sur le bouton “Avancé”, puis, dans la section Diagnostic, cliquez sur “Reconstruire” et “OK” pour confirmer.