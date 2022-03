8 des meilleures applications pour lire plus tard du contenu

Les applications pour lire de contenu plus tard, hors connexion ou non, sont assez nombreuses. Voici huit options à tester.

Il y a trop d’articles intéressants sur le net et trop peu de temps dans une journée. L’on se retrouve alors souvent à vouloir lire des choses sans avoir le temps de le faire immédiatement. Comment, alors, sauvegarder ce contenu pour le retrouver facilement ou le lire plus tard ? À la fin des années 2000, alors que l’iPhone devenait populaire, les applications pour lire plus tard (“read-it-later“) résolvaient ce problème : dès qu’on trouve un contenu intéressant, il suffit de l’ajouter à l’application et cette dernière télécharge le contenu en question pour pouvoir le lire plus tard, même hors connexion.

Quinze ans plus tard, ce petit écosystème applicatif est toujours pertinent. Et il y a aujourd’hui de nombreux acteurs sur le marché tentant de révolutionner ce besoin. Voici huit des meilleures apps du genre à essayer.

Pocket

Quand on pense à ce genre d’applications, on pense presque immédiatement à Pocket. Pocket existe depuis plus de dix ans, c’est toujours le choix le plus populaire. Populaire est désormais la propriété de Mozilla, la solution est d’ailleurs intégrée directement dans Firefox (avec des applications dédiées pour les plates-formes majeures).

Pocket s’intègre avec les services d’automatisation et avec sa popularité, la page Explorer contient de nombreuses lectures intéressantes. Parmi les fonctionnalités, on citera notamment les tags, le surlignage et bien davantage.

Pocket est gratuit, mais vous pouvez passer à l’offre Premium pour faire disparaître les publicités. Vous aurez aussi alors accès à la recherche plein texte, le surlignage illimité et l’archivage permanent des contenus enregistrés.

Instapaper

Ces dernières années, Instapaper a changé plusieurs fois de propriétaire, mais cela n’a pas affecté le cœur du produit. Ce qui fait sortir Instapaper du lot, c’est son expérience utilisateur, on a l’impression de lire un magnifique journal. Et avec l’offre premium, vous pouvez aussi surligner et prendre des notes.

Instapaper n’a pratiquement pas changé depuis très longtemps. Et ce n’est pas une mauvaise chose. C’est toujours une belle application, minimaliste, gratuite, complète, avec extensions navigateur et applications mobiles. La version gratuite est suffisante pour la majorité des utilisateurs, mais l’offre à 2,99 $ par mois ajoute la recherche plein texte, les notes illimitées, la lecture rapide et les listes de lecture texte vers voix.

Liste de lecture Safari

Si vous êtes dans l’écosystème Apple et que vous utilisez Safari comme navigateur principal, vous pouvez tout à fait utiliser la fonctionnalité Liste de lecture de Safari. Elle fonctionne bien sur Mac, iPhone et iPad et le rendu visuel est très réussi. Vous pouvez utiliser la fonction Ajouter à la liste de lecture depuis l’option Partage depuis n’importe où ou presque. La fonction Liste de lecture est accessible à l’intérieur de Safari.

Par défaut, Safari ne télécharge pas les articles, mais vous pouvez modifier ce comportement dans les Paramètres.

Matter

Matter est une application intéressante qui tente de révolutionner la lecture. L’entreprise tente de faire pour l’ère des media sociaux ce que Pocket a fait pour l’ère des smartphones. Matter est une magnifique application qui démarre avec une fonctionnalité de lecture pour plus tard, mais qui ajoute bon nombre de fonctionnalités sociales par-dessus. Vous pouvez suivre des auteurs et newsletters email, et il y a un fil d’actualités recommandées qui vous propose des articles pouvant vous intéresser.

L’application est encore très jeune et pour l’heure uniquement disponible pour l’iPhone, avec une extension web qui permet de sauvegarder les articles depuis n’importe où.

Raindrop

Raindrop est un outil tout-en-un pour sauvegarder n’importe quoi sur le web. Vous pouvez enregistrer des notes, des recettes, des articles, des sites, etc. Et vous pouvez tout retrouver via une recherche plein texte, des filtres et des tags. Vous pouvez aussi organiser tout cela dans des collections.

Raindrop offre aussi des aperçus et l’organisation en trois colonnes est très simple à utiliser. L’application est disponible sur toutes les plates-formes, y compris desktop. La recherche plein texte est incluse dans l’offre premium et l’app est compatible avec des services d’automatisation comme IFTTT et Zapier.

Si vous trouvez Pocket et Instapaper un peu simple pour vous, essayez Raindrop.

GoodLinks

GoodLinks est une app indépendante pour Mac, iPhone et iPad. C’est l’antithèse d’un service web comme Pocket ou Instapaper qui vous laisse à la merci d’entreprises dont vous ne savez rien.

GoodLinks est une application payante – sans abonnement -. Elle se synchronise via le service iCloud d’Apple. Vous pouvez désactiver cette synchronisation si vous ne l’utilisez que sur un appareil.

L’app s’intègre parfaitement sur iPhone et Mac. Elle utilise les codes de design d’Apple et fonctionne à la perfection sur tous les appareils. Les articles sont téléchargés automatiquement et ils peuvent être organisés via des tags.

Notion

Notion est une application complexe de prise de notes. Mais c’est précisément ce que l’on veut qu’elle soit, et notamment un outil de lecture hors connexion grâce à son extension web clip.

La configuration n’est pas simple, mais pas non plus très complexe, les tutoriels ne manquent pas sur le web. Il faut créer un nouvel espace de travail et une table puis la personnaliser. Vous pouvez ensuite utiliser le web clipper Notion pour ajouter une page à n’importe quel espace de travail.

Notion n’est pas pour tout le monde, mais si vous l’utilisez déjà pour vos prises de notes ou gérer certaines de vos données, vous pourrez facilement l’utiliser pour vos contenus à lire plus tard.

EmailThis

EmailThis est une option à laquelle on ne pense pas nécessairement. Elle offre une extension navigateur et un bookmarklet qui permet de s’envoyer par email n’importe quel article web. Vous aurez ainsi vos articles à lire directement dans votre application email préférée.