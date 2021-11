8-Bit Christmas : un père de famille retrace son Noël avec une NES

La NES de Nintendo sera la star d'un film de Noël pour la plateforme HBO Max.

Basé sur le roman éponyme de Kevin Jakubowski, le film 8-Bit Christmas est un hommage humoristique et sincère sur les intrépides aventures de l’enfance. Prenant place dans la banlieue de Chicago à la fin des années 1980, l’histoire est centrée sur la quête herculéenne de Jake Doyle, dix ans, pour obtenir la dernière et la meilleure console de jeux vidéo pour Noël, à savoir la NES de Nintendo. Le jeune garçon devra braver les ruptures de stock ainsi que le refus catégorique de ses parents d’avoir un tel cadeau.

Michael Dowse (Future Man, Fubar Age of Computer, Coffee & Kareem) réalise cette comédie familiale de New Line Cinema et Warner Bros Pictures avec les acteurs Neil Patrick Harris (John Doyle), Winslow Fegley (John Doyle, version enfant), David Cross, June Diane Raphael (Kathy) et Steve Zahn (John). Les producteurs sont Tim White de King Richard, Trevor White, Allan Madelbaum – à travers Star Thrower Entertainment – Nick Nantell et Jonathan Sadowski. Enfin, les producteurs exécutifs sont Jakubowski et Whitney Brown.

Un trailer pour 8-Bit Christmas

8-Bit Christmas sortira le 24 novembre prochain en exclusivité sur HBO Max. Le service SVOD de WarnerMedia (prochainement Warner Bros Discovery) est toujours indisponible en France.