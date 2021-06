7 trucs et astuces pour les Apple AirTag

Les Apple AirTag sont de parfaits petits accessoires pour retrouver des objets perdus et/ou éviter de les perdre. Voici ce qu'il faut savoir.

C’est probablement le plus petit produit d’Apple, l’Apple AirTag, un accessoire de géolocalisation similaire à ce que propose Tile. De la taille d’une pièce, un AirTag peut facilement être placé dans un bagage ou fixé à quelque chose que vous égarez constamment pour vous aider à le retrouver grâce à votre iPhone.

Même s’il n’est pas à portée du Bluetooth de votre smartphone, le tracker utilise le réseau Localiser d’Apple pour vous aider à remettre la main dessus. Si vous venez d’acquérir un ou plusieurs AirTag, voici ce qu’il faut savoir.

La configuration prend moins de deux minutes

Si vous avez déjà apparié des AirPods, alors vous êtes déjà un pro de la configuration des AirTag. Si ce n’est pas le cas, pas de panique, c’est très simple. Une fois déballé, retirez le film plastique ainsi que la bande de plastique qui empêche la pile de faire son office.

Placez le AirTag près de votre iPhone. Une notification va apparaître vous informant de la présence d’un AirTag à proximité et votre téléphone va vous guider dans la configuration.

Comment retrouver un AirTag

Si vous avez égaré vos clefs ou votre sac à main chez vous mais qu’il a un AirTag fixé dessus, il est très simple de retrouver l’objet en question.

Ouvrez l’application Localiser, sélectionnez l’onglet Tous mes appareils et tapotez sur le tag que vous voulez retrouver. Balayez l’écran depuis le bas pour faire apparaître le panneau et tapotez sur le bouton Localiser.

Votre iPhone va alors se connecter au AirTag en question ou vous demander de vous déplacer pendant qu’il cherche le signal. En vous rapprochant, le téléphone vous indiquera la distance et la direction estimées. Si vous avez un iPhone 11 ou ultérieur, le téléphone utilise le signal UWB pour une localisation plus précise encore. Dans le cas contraire, il faudra se contenter du Bluetooth Low Energy, moins précise.

En bas de l’écran, il y a aussi un bouton haut-parleur qui permet de déclencher un son sur le AirTag pour vous aider à le localiser.

Que faire si vous perdez quelque chose avec un AirTag dessus

Si vous avez vraiment perdu votre sac à main ou vos clefs avec un AirTag, dans un centre commercial, par exemple, alors le mode opérateur est un peu différent. Tout d’abord, il faut activer le Mode Perdu pour le AirTag. Pour ce faire, dans l’application Localiser, puis Tous mes appareils, on sélectionne le tag perdu, on ouvre le panneau et on fait défiler jusqu’à trouver l’option Mode Perdu.

Tapotez ensuite sur Activer, lisez les informations et sélectionnez Continuer. Sur l’écran suivant, entrez un numéro de téléphone sur lequel on peut vous joindre et/ou une adresse email. Tapotez sur Suivant. Sur l’écran suivant, choisissez Me prévenir, pour que vous soyez averti(e) lorsque le AirTag aura éventuellement été retrouvé et tapotez ensuite sur Activer.

Si vous ne déclarez pas un appareil comme perdu, celui ou celle qui le trouvera et scannera votre AirTag ne saura pas comment vous contacter. N’oubliez pas de le faire.

Le réseau Localiser d’Apple utilise de manière anonyme tous les appareils de la marque à la pomme. Avec près d’un milliard d’iPhone en circulation, il ne devrait pas être difficile de trouver un AirTag égaré. Si vous avez activé l’option Me prévenir, la prochaine fois qu’un appareil Apple se connecte à votre tag, vous recevrez une alerte.

Que faire si vous trouvez l’AirTag de quelqu’un d’autre

Que vous ayez un iPhone ou un smartphone Android, vous pouvez aider à le remettre à son propriétaire en scannant le AirTag.

Il suffit pour ce faire de rapprocher le tag de l’arrière de votre smartphone, qui aura le mode NFC activé. Une alerte apparaîtra alors sur le téléphone avec un lien (Safari ou Chrome). Ouvrez-le et vous pourrez savoir si son propriétaire l’a déclaré comme perdu, avec un numéro de téléphone et/ou un email pour le joindre.

Comment changer le nom de votre AirTag

Durant la première configuration, on vous demande de donner un nom, avec certaines propositions. Mais vous n’êtes aucunement limité(e). Pour renommer un tag, il faut ouvrir l’application Localiser sur l’iPhone, aller dans l’onglet Tous mes appareils. Sélectionnez le AirTag que vous voulez modifier, faites apparaître le panneau et en bas de l’écran, tapotez sur le bouton Renommer l’objet. Sélectionnez parmi les propositions ou entrez le nom de votre choix. Vous pouvez aussi sélectionner un emoji comme icône qui apparaîtra sur la map.

Comment donner un AirTag à quelqu’un – sans transmettre votre Apple ID

Apple a conçu ses AirTags pour être liés à un Apple ID. Il n’est actuellement pas possible de partager un tag avec d’autres membres de la famille, par exemple. Cela signifie que le tag de vos clefs est lié à votre Apple ID et pas à celui de votre conjoint. Ce dernier ne pourra donc pas retrouver vos clefs en cas de besoin.

Il est tout de même possible de supprimer un AirTag de votre compte pour que celui soit apparié à un autre.

Dans l’application Localiser, sous l’onglet Tous mes appareils, tapotez sur le tag à supprimer, faites apparaître le panneau en balayant du bas vers le haut. Tout en bas du panneau, un bouton Supprimer l’appareil, puis Supprimer. Le AirTag vous fera savoir qu’il a été supprimé et qu’il est prêt à être configuré par un autre utilisateur.

Comment remplacer la pile d’un AirTag

Nul besoin de recharger votre AirTag, et encore moins de le jeter lorsque la batterie est morte. Après environ un an d’utilisation quotidienne (selon Apple), vous pouvez changer la pile en quelques secondes.

Lorsque la pile commence à faiblir, vous devriez recevoir des notifications (environ un mois avant), ce que vous laissera le temps de vous préparer.

Le AirTag utilise une pile CR2032, que l’on trouve facilement en magasin. Pour la remplacer, il suffit de retirer l’arrière du tag (en le faisant tourner d’un quart de tour vers la gauche). Le côté + doit être face à vous. Replacez l’arrière en le fixant bien puis en faisant un quart de tour vers la droite. Le AirTag jouera un son pour vous faire savoir qu’il est de nouveau sous tension.