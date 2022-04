7 méthodes pour prendre des captures d’écran sur Windows 10 et Windows 11

Windows dispose de plusieurs méthodes pour prendre des captures d'écran. Les voici listées ci-dessous. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux.

Que vous soyez passé(e) à Windows 11 ou que vous ayez décidé de rester sur Windows 10 encore quelque temps, il est facile de prendre une capture de tout ou partie de votre écran. Que ce soit pour garder une trace d’une commande en ligne ou une jolie scène dans un jeu, Windows 10 et Windows 11 offrent les mêmes outils intégrés (Snip & Sketch et Snipping) ainsi que plusieurs raccourcis clavier pour prendre une capture en un instant.

Dans cet article, nous allons passer en revue les différentes méthodes permettant de prendre des captures d’écran, pour que vous puissiez décider ce qui vous convient le mieux.

Snip & Sketch

L’outil Snip & Sketch est plus facile pour l’accès, le partage ou l’annotation de captures d’écran que l’ancien outil Snipping. Et il permet maintenant de prendre une capture d’une fenêtre sur votre bureau, ce qui manquait à l’application lorsqu’elle fut lancée.

Le plus simple pour ouvrir Snip & Sketch, c’est avec le raccourci clavier Touche Windows + Maj + S. Vous pouvez aussi trouver l’outil Snip & Sketch dans la liste des applications depuis le bouton Démarrer ainsi que dans le panneau de notification, sous la référence Screen snip. Ou vous pouvez la rechercher si vous n’avez plus le raccourci clavier en mémoire. (Si vous prenez fréquemment des captures, vous pouvez l’épingler dans la barre des tâches.)

Que ce soit via le raccourci clavier ou le bouton notification, cela va réduire la luminosité de votre écran et ouvert un petit menu dans le haut de votre écran pour vous permettre de choisir le type de capture que vous voulez réaliser : rectangulaire, sans forme particulière, fenêtre ou plein écran. Une fois la capture effectuée, elle est enregistrée dans votre presse-papier et apparaît momentanément en tant que notification dans le coin inférieur droit de votre écran. Cliquez dessus pour ouvrir la capture dans l’app Snip & Sketch pour annoter, sauvegarder et/ou partager. (Si vous n’avez pas vu la notification, ouvrez le panneau de notification et vous la verrez.)

Si vous ouvrez Snip & Sketch depuis le menu Démarrer ou en le cherchant, la fenêtre Snip & Sketch va s’ouvrir et non pas le petit panneau en haut de l’écran. De là, il faut cliquer sur le bouton Nouveau dans le coin supérieur gauche pour réaliser une nouvelle capture et ouvrir le petit panneau. Une étape supplémentaire, mais qui permet aussi d’ajouter un délai en cas de besoin. Cliquez sur le bouton avec la flèche vers le bas à côté du bouton Nouveau pour ajouter un délai compris entre 3 et 10 secondes.

Outil Snipping

L’outil Snipping existe depuis Windows Vista. Windows avertit les utilisateurs depuis plusieurs années maintenant que l’outil Snipping va disparaître, mais il est toujours là, y compris dans Windows 11. L’outil Snipping n’apparaît plus dans la liste des applications depuis le menu Démarrer, mais il reste accessible via la barre de recherche.

Cliquez sur le bouton Nouveau pour démarrer le processus de capture. Par défaut, c’est une capture rectangulaire, mais vous pouvez prendre des captures sans forme prédéfinie, plein écran ou fenêtre seulement.

L’outil Snipping n’enregistre pas automatiquement vos captures, il vous faudra le faire manuellement avant de fermer l’application, mais celles-ci se retrouvent directement dans votre presse-papier.

Impression écran

Pour capturer tout l’écran, appuyez sur la touche Impression écran (parfois PrtScn). Votre capture ne sera pas enregistrée dans un fichier, mais simplement copiée dans le presse-papier. Il vous faudra ouvrir un outil d’édition quelconque (comme Microsoft Pain), coller le contenu du presse-papier et enregistrer le fichier d’ici.

Vous pouvez aussi définir le comportement du bouton PrtScn pour qu’il ouvre l’outil Snip & Sketch en allant dans Paramètres > Facilité d’accès > Clavier et en activant Utiliser le bouton PrtScn pour ouvrir Capture d’écran sous Raccourci Impression d’Écran.

Touche Windows + Impression écran

Pour capturer tout l’écran et enregistrer automatiquement le fichier, tapez sur la Touch Windows + Impression écran. Votre écran va voir sa luminosité brièvement diminuer pour vous indiquer que la capture est faite et le fichier se trouvera dans le dossier Images > Captures d’écran.

Alt + Impression écran

Pour prendre une capture rapide de la fenêtre active, utilisez le raccourci Alt + PrtScn. Cela va enregistrer la fenêtre active et copier la capture dans le presse-papier. Vous devrez alors ouvrir une app d’édition d’image pour l’enregistrer.

Barre de jeux

Vous pouvez utiliser la barre de jeux pour prendre une capture d’écran, que vous soyez en train de jouer ou non. Tapez sur la touche Windows + G pour faire apparaître la barre de jeux. De là, cliquez sur le bouton capture d’écran dans la barre ou utilisez le raccourci par défaut Windows + Alt + PrtScn pour prendre tout l’écran. Pour définir votre propre raccourci capture d’écran dans la barre de jeux, allez dans Paramètres > Jeux > Barre de jeux. Assurez-vous aussi que la barre de jeux est activée pour cette fonctionnalité en activant Enregistrer les clips, captures d’écran et broadcasts via la barre de jeux.

Logo Windows + Touche volume bas

Si vous avez un appareil Microsoft Surface, vous pouvez utiliser les boutons “physiques” pour prendre une capture de tout l’écran, comme vous le feriez avec un smartphone ou une tablette classique. Pour ce faire, restez appuyé sur le bouton tactile Logo Windows en bas de l’écran de votre Surface et appuyez sur le bouton volume bas sur le côté. La luminosité de l’écran va diminuer brièvement et la capture d’écran sera enregistrée dans le dossier Images > Captures d’écran.