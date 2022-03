7 alternatives (meilleures et gratuites) à Evernote

Evernote n'est plus l'application qu'elle était il y a quelques années. Voici 7 alternatives bien meilleures, gratuites ou non.

Evernote fut à une époque l’application de prises de note par défaut pour tous. Malheureusement, aujourd’hui, elle est de plus en plus difficile à aimer. Et cela n’a pas grand-chose à voir avec l’application en elle-même, mais avec l’entreprise qui la gère : à chaque nouvelle mise à jour, l’offre gratuite devient plus restreinte et l’offre Premium plus onéreuse. À l’heure actuelle, l’offre gratuite ne permet d’utiliser Evernote que sur deux appareils et limite les uploads à 60 Mo par mois.

Mais depuis toutes ces années, un certain nombre d’alternatives ont vu le jour. Des entreprises comme Apple, Microsoft et Google ont mis au point leur propre solution, et toutes sont désormais de bonnes applications de prises de notes. Si vous préférez passer par un tiers, avec des fonctionnalités premium que cela ne vous dérange pas de payer, il y a aussi de quoi faire. Voici nos recommandations des meilleures alternatives à Evernote.

Microsoft OneNote

Ne vous imaginez pas que OneNote est réservé aux utilisateurs Windows. Comme de nombreuses applications Microsoft, OneNote fonctionne parfaitement sur iPhone, Mac ou smartphone Android. Il y a aussi une bonne application web.

Concernant les plates-formes et le support, OneNote est aussi présent que Evernote. Et l’offre gratuite n’est pas mal non plus. Il y a des fonctionnalités comme les notes audio, les pièces jointes, les rappels, les tags, la collaboration, l’OCR, le tout sans débourser un centime. Et si vous payez déjà pour Microsoft 365, vous avez même accès à des fonctionnalités comme Math Assistant, Researcher et bien plus. Mais pour la plupart des utilisateurs, ceci n’est pas nécessaire.

Le stockage de OneNote est inclus avec OneDrive, donc vous avez 5 Go gratuitement et vous pouvez passer à 100 Go pour 1,99 $ par mois. Le seul inconvénient serait peut-être la période d’ajustement. OneNote fonctionne assez différemment d’Evernote. OneNote organise les notes en sections et elles peuvent être modifiées librement. Mais une fois que vous y êtes habitué(e), tout est très fluide.

Apple Notes

Cette option ne fonctionne que si vous êtes déjà dans l’écosystème Apple. Si vous utilisez un iPhone, un iPad ou un Mac tous les jours, vous n’aurez pas mieux qu’Apple Notes. Cette application simple, gratuite et native n’a cessé de s’améliorer avec les années. À tel point que la plupart des utilisateurs ne ressentent pas le besoin d’une application tierce.

Vous avez toutes les fonctionnalités basiques comme la gestion en dossiers, la synchronisation entre appareils, le formatage, le tags, le scan de documents, les pièces jointes et autre. Si vous utilisez un iPad, vous pouvez même prendre des notes à la main et les copier en texte.

Google Keep

Google Keep n’est pas complètement une alternative à Evernote. Keep est incroyablement basique et il n’y a même pas d’application desktop, ni de fonctionnalité d’import pour vos notes Evernote.

Cela étant dit, l’app est colorée, sympathique et très facile à utiliser et si vous utilisez un smartphone Android et que vous n’avez pas de souci à gérer vos notes sur ordinateur depuis un simple site, vous pourriez être totalement satisfait de Keep.

L’application est gratuite si vous avez un compte Google. Keep est une bonne option si vous prenez des notes de temps à autre, que vous avez besoin d’un endroit pour enregistrer vos informations et que cela ne vous dérange pas de chercher parmi vos notes (plutôt que de les organiser méticuleusement).

Bear Notes

Bear Notes est une application réservée aux appareils Apple. Similaire à Apple Notes – elle utilise iCloud pour la synchronisation, organisation en trois colonnes, minimaliste -, elle va pourtant bien plus loin. Tout d’abord, le Markdown est pris en charge, ce qui signifie que vous pouvez exporter vos notes en HTML natif. De plus, Bear Notes a de nombreux thèmes pour l’écriture et l’export.

Le système de tag est aussi très bon. Vous pouvez utiliser Bear Notes gratuitement sur un seul appareil, mais nous vous recommandons d’opter pour l’abonnement Bear Pro à 1,49 $ par mois ou 14,99 $ par an.

Notion

Notion peut être une application de prise de notes très simple ou une base de données complexe à la manière de Wikipedia. Un second cerveau, disent même certains. Mais si l’on fait abstraction de cette complexité, on se retrouve avec une app de prise de notes très réussie. Créez un espace de travail, commencez à prendre des notes, organisez-les et vous deviendrez vite accro.

Utilisez les innombrables templates de Notion si vous le souhaitez, ou optez pour le système de Blocks pour ajouter ou intégrer des media et documents évolués. Notion est gratuit pour les particulier, pour que vous puissiez autant de notes que vous voulez. Vous pouvez même collaborer avec un maximum de 5 utilisateurs sans payer.

Joplin

Joplin est un service de prise de notes complètement gratuit et open-source qui fonctionne sur toutes les principales plates-formes. Vous pouvez utiliser l’app gratuitement pour toujours. Toutes les données restent avec vous et dans la mesure où Joplin utilise Markdown, il est aussi très facile d’importer et exporter les données.

Joplin dispose aussi de la synchronisation entre appareils. Vous pouvez utiliser Joplin Cloud si vous le souhaitez. L’abonnement à 1,99 $ par mois vous offre 1 Go de stockage, mais vous n’êtes pas obligé. Vous pouvez utiliser Dropbox ou Microsoft OneDrive pour synchroniser vos notes et profiter de la même expérience sur tous vos appareils. Si vous ne voulez pas utiliser Dropbox, vous pouvez même héberger Joplin sur vos propres serveurs.

Simplenote

Le slogan de Simplenote est le suivant : “La manière la plus simple de garder des notes”. Et il faut bien reconnaître que c’est le cas. Une application incroyablement simple, totalement gratuite et qui fonctionne sur toutes les plates-formes majeures.

Elle appartient et est maintenue par Automattic, à qui l’on doit WordPress. Synchronisation automatique, tags, historique de versions, collaboration, tout y est. Vous pouvez même rédiger en Markdown. Tout ceci gratuitement, à vie.

Si vous cherchez une solution de prise de notes simples et que vous n’avez pas besoin de fonctionnalités trop évoluées – comme l’OCR -, vous ne pouvez pas vous tromper avec Simplenote.