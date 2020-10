600 millions de dollars pour s’offrir la distribution du film James Bond Mourir peut attendre ?

En cette période de crise sanitaire, l'industrie du cinéma se retrouve coincée avec ses films et des salles de cinéma fermées. Que faire des blockbusters ? Le streaming est une solution, solution que Disney a déjà choisie par exemple.

Nous apprenions il y a quelques jours que des géants comme Apple et Netflix tentaient actuellement de s’offrir les droits d’une distribution exclusive du film très attendu Mourir peut attendre, le dernier James Bond en date. À l’origine, le film devait sortir avant la fin de cette année mais la crise sanitaire liée au Covid-19 l’a repoussée, au 2 avril 2021 actuellement. Et rien ne saurait garantir que la situation sera suffisamment rétablie à ce moment-là. Une sortie sur les plates-formes de streaming directement pourrait alors ne pas être une mauvaise idée.

MGM aurait demandé 600 millions de dollars à Apple ou Netflix pour la distribution de Mourir peut attendre

Cependant, il semblerait que le simple fait d’obtenir les droits de diffusion de ce film représente un peu trop d’argent, que ce soit pour Apple comme pour Netflix. En effet, selon plusieurs rapports, MGM souhaitait en tirer pas moins de 600 millions de dollars en vendant la distribution à Apple ou à Netflix. De leur côté, les deux géants ne semblaient prêts à monter que jusqu’à 300 millions de dollars. Un montant qui était censé couvrir les coûts de production du film et offrir un petit extra pour les problèmes rencontrés ces derniers mois.

Une énorme somme qui pourrait faire réfléchir les deux géants

600 millions de dollars pour un seul et unique film. Voilà bien une somme folle pour une seule entreprise. Même pour une entreprise avec un portefeuille aussi bien rempli que Apple. Qui plus est, il y a d’autres soucis purement logistiques à prendre en considération, comme les activités promotionnelles autour du film. Et les nombreux sponsors qui avaient des accords avec le studio MGM quant à cette promotion.

Cela étant dit, MGM serait actuellement en train de perdre de l’argent avec ces reports successifs de la sortie dans les salles. Les pertes se chiffreraient actuellement entre 30 et 50 millions de dollars. Reste que, dans un communiqué transmis à Variety, un porte-parole de MGM déclarait notamment : “Nous ne commentons pas les rumeurs. Le film n’est pas à vendre. La sortie du film a été reportée à avril 2021 pour préserver l’expérience en salles des amateurs de cinéma.”