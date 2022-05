6 pistes pour sécuriser les données de votre appareil Android

Sécuriser son appareil Android est un bon moyen de se protéger, soi et ses données personnelles, d'éventuelles cybermenaces. Voici comment procéder.

Cela fait plusieurs mois maintenant que la Russie a envahi l’Ukraine, mais les craintes quant à la cybersécurité ne cessent de grandir. Bien avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les Américains accusaient déjà la Russie de cyberattaques contre des sites ukrainiens, notamment sur le Ministère de la Défense ukrainien ainsi que deux banques.

Bien que la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ait déclaré qu’il n’y avait aucune cybermenace tangible contre les États-Unis, l’agence américaine expliquait aussi que ces potentielles cyberattaques cibleraient plutôt les infrastructures. La CISA recommande à tout un chacun de se préparer, au cas où. Et sécuriser son appareil mobile est une bonne première étape quand il s’agit de mettre au point sa cyberdéfense. Voici six pistes à suivre pour protéger les données de son téléphone.

Garder son OS à jour

Mettre à jour son système d’exploitation permet de corriger les failles de sécurité connues et autres bugs. Ne pas le faire laisse votre appareil exposé aux personnes malintentionnés, et expose donc vos données personnelles. Certaines personnes retardent l’installation des mises à jour pour ne pas subir les bugs des premières versions, mais attendre trop longtemps peut être très néfaste.

Activer l’authentification double facteur

L’authentification double facteur (2FA) ajoute une deuxième couche de sécurité à votre compte Android au cas où votre mot de passe serait compromis. Avec la 2FA, une fois votre mot de passe saisi, un second message est envoyé à un autre appareil pour vérifier que c’est bien vous qui tentez de vous connecter. Cela ajoute un peu de temps au processus d’identification, mais cette mesure de sécurité supplémentaire vaut vraiment le coût.

Utiliser un gestionnaire de mots de passe

Si vous avez des difficultés à vous souvenir de plusieurs mots de passe et à définir des mots de passe uniques pour chacun de vos comptes, un gestionnaire de mots de passe peut aider. Ces utilitaires vont de pair avec la 2FA, peuvent stocker de manière sécurisée vos mots de passe et certains permettent même de remplir automatiquement les pages de connexion. Ils peuvent aussi vous protéger contre des attaques de phishing qui peuvent vous envoyer vers des sites frauduleux pour tenter de récupérer vos identifiants.

Chiffrer son appareil Android

Depuis 2015, Google oblige les fabricants de smartphones Android à proposer une méthode de chiffrement. Une fois l’appareil chiffré, toutes les données stockées dessus se retrouvent protégées par un code PIN, une empreinte digitale, un schéma ou un mot de passe en bonne et due forme. Sans cette clef, même Google ne peut déverrouiller l’appareil.

Supprimer ses données de Google

Android étant un produit Google, les données d’un appareil non chiffré peuvent être stockées sur un serveur Google. Vous pouvez vérifier auprès de Google ce qu’elle détient vous concernant, et demander à Google de supprimer ces données. Le processus peut prendre du temps et Google ne garantit pas qu’elle acceptera de le faire, mais le jeu en vaut la chandelle – vos données ne peuvent pas être volées si elles ne sont pas dans le système victime du vol -.

En dernier recours, effacer l’appareil

Si vous avez perdu votre téléphone ou que celui-ci a été volé, vous pouvez l’effacer à distance. Le processus est simple et rapide. Cela permet d’effacer toutes les données sur le téléphone. Autrement dit, si vous avez quelque donnée sensible que ce soit et/ou que vous ne voulez absolument pas perdre, prenez l’habitude de sauvegarder votre téléphone sur un autre appareil.