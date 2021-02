5G : iOS 14.5 permettra la 5G en double SIM

Comme pour tout logiciel et chez n'importe quel développeur, Apple travaille à améliorer les choses avec les différentes versions de son iOS. Voici une nouveauté très intéressante à venir pour iOS 14.5.

Avec ses mises à jour fréquentes de son système d’exploitation mobile iOS, Apple s’assure de proposer une expérience utilisateur la plus aboutie possible, épurée des moindres bugs et bardée de fonctionnalités. Il en est une qui manque actuellement à certains rares utilisateurs, la possibilité d’utiliser la 5G en double SIM. Ce sera chose possible avec iOS 14.5.

iOS 14.5 devrait permettre la 5G en double SIM

Comme d’autres modèles relativement récents d’iPhone, la gamme iPhone 12 de la firme de Cupertino est compatible avec le double SIM. Cela étant dit, assez rapidement, l’on apprenait que cette prise en charge du double SIM ne s’appliquait pas à la 5G. Autrement dit, si vous voulez utiliser la 5G, les utilisateurs doivent actuellement désactiver l’un des emplacements de carte SIM, ce qui est assez fâcheux et quelque peu frustrant.

Une bonne nouvelle pour les rares utilisateurs qui ont accès à la 5G

Un article suggérait que la fonctionnalité pourrait arriver avant la fin de l’année 2020 mais force est de constater aujourd’hui que cela ne fut pas le cas. Bonne nouvelle cependant, il semblerait que vous n’ayez pas trop longtemps à attendre si vous êtes dans cette situation. En effet, selon plusieurs rumeurs, la mise à jour à venir iOS 14.5 viendrait justement changer tout cela et permettre enfin de profiter de la 5G en double SIM sur l’iPhone 12.

Cet iPhone 12 est actuellement le seul appareil de la firme de Cupertino dans tout le catalogue à être compatible avec la 5G. Il semblait pour le moins étrange que la 5G ne soit pas possible avec le double SIM dès le lancement mais fort heureusement, il ne suffisait apparemment que d’une mise à jour logicielle – et non matérielle, ce qui aurait nécessité d’attendre l’iPhone 13 et fait grincer nombre de dents – pour en profiter.

L’implémentation actuelle du double SIM par Apple est de la forme suivante : un emplacement pour une carte SIM physique et un autre via eSIM (purement logiciel). iOS 14.5 n’est pas encore disponible mais cette version devrait faire son apparition d’ici peu. Si la 5G en double SIM vous intéresse, encore un peu de patience.