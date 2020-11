52 ans plus tard, IBM s’excuse d’avoir renvoyé Lynn Conway suite à son coming out trans

L'informatique compte un certain nombre de personnalités qui ont contribué à en faire ce qu'elle est. Parmi ces figures, on pourrait citer l'ingénieure Lynn Conway. Elle fait aujourd'hui l'actualité.

Lynn Conway. Voilà un nom que vous ne connaissez peut-être pas mais sans qui l’informatique n’en serait probablement là où elle est aujourd’hui. Cette informaticienne et inventrice Américaine née en 1938 a littéralement révolutionné le design d’intégration à très grande échelle (VLSI) – une technologie de circuit intégré dont la densité d’intégration permet de supporter plus de 100 000 composants électroniques sur une même puce – avec l’incubateur spécialiste des circuits imprimés Carver Mead. Aujourd’hui, IBM lui présente ses plus sincères excuses.

IBM présente s’excuse à Lynn Conway

Pourquoi parle-t-on de Lynn Conway aujourd’hui ? Dans les années 1960, la jeune femme arrive chez IBM où elle se fait grandement remarquer dès ses premières années pour ses prometteuses avancées, notamment dans la gestion généralisée des instructions dynamiques. Mariée à une femme, deux enfants, elle fait son coming out trans en 1968. IBM prend alors la décision de la renvoyer, pour ce seul motif. Après avoir perdu son emploi et l’accès à ses enfants, elle recommence sa carrière sous son identité féminine, comme simple programmeuse, où elle continuera de faire de vrais petits miracles pour l’avancée de l’informatique.

pour son renvoi de l’entreprise 52 ans plus tôt

Aujourd’hui, en 2020, 52 ans plus tard, le géant américain IBM vient de présenter ses excuses à Lynn Conway. Selon le New York Times, qui rapporte ce fait divers assez incroyable :