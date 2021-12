5 raisons qui rendent les stablecoins indispensables pour les investisseurs

Les stablecoins sont indispensables aux investisseurs parce qu'ils offrent nombre d'avantages intéressants.

Les stablecoins sont des crypto-monnaies qui, comme leur nom l’indique, sont stables, ou relativement stables, tout du moins, puisqu’elles sont directement indexées sur une monnaie fiduciaire. En décembre 2021, elles représentent plus de 6 % de la capitalisation de l’ensemble des crypto-monnaies. Mais pourquoi ces stablecoins sont-ils si appréciés des investisseurs en crypto ?

Les stablecoins sont indispensables aux investisseurs

Quand on pense aux crypto, on pense immédiatement à la volatilité. Si celle-ci fait le bonheur des spéculateurs, elle est problématique, ou du moins source d’inquiétude, pour les investisseurs quand on sait que cette variation peut atteindre des dizaines de pour cent très rapidement. Les stablecoins étant indexés sur des devises fiat, des matières premières ou d’autres crypto-monnaies, ils sont nettement plus stables. Dans un portefeuille, ils permettent de préserver de la valeur et sécuriser une plus-value. C’est précisément pour cela qu’ils sont très appréciés des investisseurs.

Conséquence directe de cette stabilité, les stablecoins dans un portefeuille sont une source de liquidités immédiates. C’est l’élément central d’une stratégie d’investissement et un indispensable pour se lancer dans les crypto en toute sérénité ou presque. Ainsi, l’investisseur avisé sacrifie souvent son exposition à la volatilité pour miser davantage sur les stablecoins, ceci pour se positionner à l’achat lorsqu’une opportunité se présente.

parce qu’ils offrent nombre d’avantages intéressants

La finance décentraliée (DeFi) est un aspect important de la blockchain. Mais les services de la DeFi sont directement exposés à la volatilité des crypto-monnaies. De par leur stabilité, les stablecoins permettent aux utilisateurs de profiter de solutions à moindre risque, pour générer des revenus passifs très intéressants.

Le principe du stablecoin, on l’a dit, est de rester relativement stable. Pour ce faire, il y a trois grands principes : être adossé à une monnaie fiduciaire (UDST, UDSC), être adossé à des matières premières (XAUT, PAXG) ou être adossé à d’autres crypto-monnaies (DAI) ou stabilisé via un algorithme (UST). Ainsi, détenir des stablecoins vous expose à ces devises ou ses matières premières, avec les avantages de la blockchain. Une bonne connaissance de ces marchés sera très utile.

Dernier point intéressant des stablecoins, l’impôt sur les plus-values. En France, il faut payer un impôt en cas de cession de crypto-monnaies contre une monnaie fiat ou un bien ou service. Les transactions entre crypto-monnaies, y compris les stablecoins, sont, elles, exemptées d’imposition, peu importe le montant. De fait, les stablecoins sont une forme de niche fiscale dans l’écosystème des crypto-monnaies, les investisseurs pouvant profiter de tous les avantages cités plus haut sans subir la lourdeur administrative des échanges contre des monnaies fiat, des biens ou services.