5 méthodes pour retirer sans risque une ampoule cassée dans sa douille

Une ampoule en verre cassée dont la base reste dans la douille peut être délicate à retirer en toute sécurité. Voici cinq méthodes simples et efficaces.

Les ampoules peuvent casser. Et elles cassent, de temps à autre. C’est comme ça, et l’on ne peut pas (toujours) l’éviter. Fort heureusement, les ampoules modernes ont une base plus importante qui permet aux utilisateurs de la retirer d’une douille assez facilement, même lorsque le verre est cassé.

Cela étant dit, si vous n’avez pas encore fait disparaître les ampoules à incandescence ou halogène de votre logement, retirer l’ampoule brisée de la douille peut être délicat. L’avantage, c’est que c’est plus simple que vous le pensez et il y a de fortes chances que vous ayez déjà tout ce qu’il faut sous la main.

Voici plusieurs méthodes pour retirer une ampoule cassée de sa douille, rapidement et en toute sécurité.

Avant de commencer

Avant de retirer une ampoule brisée de sa douille, il est recommandé de couper le courant de ladite ampoule pour éviter tout choc électrique. Éteindre simplement au niveau de l’interrupteur n’est pas toujours suffisant. Si une ampoule est contrôlée par plusieurs interrupteurs, il peut être difficile de savoir si le circuit est bien ouvert. Pour être totalement sûr, coupez le courant au niveau du tableau électrique.

Vous allez aussi manipuler du verre cassé, qui se casse très facilement, il est recommandé de porter une protection pour les yeux et des gants.

Pince

Une méthode éprouvée pour retirer une ampoule brisée dans une douille, la pince.

Moins l’ampoule est brisée, mieux cela fonctionne. Une fois le courant coupé, si le filament est intact, utilisez une pince à long bec pour attraper la base en verre du filament et faites tourner délicatement dans le sens anti-horaire. Il peut arriver que la base se brise.

Il est aussi possible que le filament casse. Si cela arrive, insérez la pince à long bec dans la base de l’ampoule et ouvrez la pince autant que possible pour que les bouts de la pince touchent les côtés opposés de la base de l’ampoule et que vous puissiez faire tourner le tout dans le sens anti-horaire.

Pour davantage de prise, vous pouvez mettre un peu de scotch électrique sur les bouts de la pince.

Pomme de terre

L’une des plus vieilles méthodes consiste à utiliser une pomme de terre crue.

Une fois le courant coupé, prenez des gants, des lunettes et une pince pour retirer les bouts de verre restants. Coupez la pomme de terre en deux, appuyez-la fermement contre la douille et commencez à tourner dans le sens anti-horaire. La pomme de terre devrait agripper la base de l’ampoule et la dévisser sans faire bouger la douille.

Une fois la base retirée, vous pouvez jeter l’ampoule et la pomme de terre.

Bouteille fondue

Une bouteille en plastique peut permettre d’extraire une ampoule cassée dans une douille.

Sur Instructables, l’utilisateur prabbit22m suggère de retirer le bouchon, les étiquettes et le petit anneau en plastique. Utilisez une source de chaleur comme une cuisinière ou un briquet pour faire fondre le goulot de la bouteille et lui donner la forme d’un cône.

Une fois la bouteille refroidie, le courant coupé et les moindres bouts de verre retirés de la base de l’ampoule, appuyez fermement la bouteille sur la base de l’ampoule et tournez dans le sens anti-horaire en maintenant la pression contre la douille.

Vous pouvez jeter l’ampoule et conserver la bouteille dans le cas où une autre ampoule viendrait à se briser.

Epoxy à prise rapide

Parfois, les ampoules brisées sont dans des endroits difficiles d’accès. Pour ces cas-là, vous pouvez utiliser de l’epoxy à prise rapide pour la retirer de la douille.

Courant coupé, derniers morceaux retirés, suivez les instructions de l’utilisateur SpinningCone sur Instructables. Mélangez un peu de colle epoxy et mettez-la dans la base de l’ampoule. Une fois pleine, insérez la tête d’un tournevis dans l’epoxy puis retirez le tournevis.

Après environ cinq minutes, l’epoxy aura durci et vous pourrez utiliser le tournevis pour dévisser la base de l’ampoule et la séparer de la douille.

Extracteur d’ampoule brisée

Si vous préférez la méthode “officielle”, vous pouvez trouver un extracteur d’ampoule brisée dans n’importe magasin de bricolage pour quelques euros.

Le processus est le même qu’avec l’une des méthodes ci-dessus. Coupez le courant, retirez les derniers morceaux de verre, insérez l’extracteur d’ampoule dans la base de l’ampoule, serrez la poignée pour écarter l’embout de l’extracteur et tournez dans le sens anti-horaire.