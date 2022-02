5 manières créatives d’utiliser son Amazon Echo

Votre enceinte Amazon Echo peut réaliser énormément de choses, dont certaines que vous ne connaissez probablement pas. En voici quelques-unes.

Votre enceinte Amazon Echo est parfaitement capable de vous jouer de la musique, de piloter les appareils connectés de votre maison ou de passer des coups de téléphone. Mais utilisez-vous vraiment Alexa à son plein potentiel si vous ne lui demandez que des choses si basiques ?

Après tout, Alexa peut faire énormément de choses, des choses auxquelles vous n’avez peut-être pas déjà pensé. Par exemple, saviez-vous que vous pouvez diffuser de la musique d’un Echo à un autre ? Vous pouvez aussi faire des dons à une association caritative très facilement ou demander à Alexa de garder un œil sur votre maison quand vous êtes absent(e).

Ci-dessous, certaines actions assez surprenantes que peut réaliser votre Amazon Echo.

1. Diffuser vers d’autres appareils

Lorsque vous aimez vraiment la chanson qui passe sur le Amazon Echo dans la pièce où vous êtes et que vous avez besoin de vous déplacer dans la maison, il peut être frustrant de mettre la musique en pause. Heureusement, si vous avez plusieurs Echo, vous pouvez demander à Alexa de diffuser ladite musique ailleurs, sur une autre enceinte.

Dans l’app Amazon Music sur votre téléphone, sélectionnez la playlist que vous écoutez. Faites afficher les contrôles et tapotez sur le bouton dans le coin inférieur droit de l’écran. Sélectionnez ensuite l’enceinte Echo sur laquelle vous souhaitez écouter.

2. Surveiller sa maison avec Alexa

Si vous vous inquiétez de ce qui peut se passer chez vous quand vous n’y êtes, vous pouvez activer Alexa Guard avant de partir. Dites simplement, “Alexa, je m’en vais” et l’assistant vocal va commencer à écouter tout signe d’intrusion, comme un bris de verre. S’il entend quoi que ce soit de suspect, il vous enverra une alerte pour que vous décidiez de la marche à suivre, contacter les autorités ou autre.

Lorsque vous rentrez chez vous, dites “Alexa, je suis rentré” et l’assistant cessera sa surveillance.

3. Faire des dons caritatifs avec Alexa

Si vous connaissez une association caritative à laquelle vous aimeriez faire un don et qui est sur la liste d’Amazon – il y a plus de 300 choix -, vous pouvez utiliser votre Amazon Echo pour faire un don. Lorsque vous dites “Alexa, j’aimerais faire un don”, l’assistant vocal vous demande l’association de votre choix. Ensuite, Alexa vous demande le monter que vous souhaitez donner. À noter, il faut avoir configuré auparavant Amazon Pay pour pouvoir faire un don.

4. Faire des achats sur Amazon avec Alexa

Lorsqu’il vous manque ceci ou cela dans la maison, comme du papier toilette ou du dentifrice, vous pouvez demander à Alexa d’en commander pour vous via Prime Now. IL faut d’abord activer les achats vocaux dans l’app Alexa.

Pour ce faire, ouvrez l’app puis Menu > Paramètres > Compte > Achats vocaux et activez le paramètre Acheter avec la voix. Lorsque vous êtes prêt à acheter quelque chose, dites par exemple “Alexa, j’aimerais acheter du dentifrice”. Le produit sera ajouté à votre panier et Alexa vous demandera de confirmer que vous voulez l’acheter maintenant.

Vous pouvez ajouter un code PIN, dans les mêmes paramètres, pour que vous soyez le seul à pouvoir faire un achat via votre enceinte Echo.

5. Retrouver son smartphone avec Alexa

Égarer son téléphone dans la maison arrive plus souvent que l’on veut bien l’admettre. Et lorsque vous n’avez personne à côté de vous pour appeler votre téléphone, devoir le chercher dans la maison peut être frustrant. Heureusement, vous pouvez utiliser votre Amazon Echo pour le retrouver. Vous pouvez demander à Alexa d’appeler votre téléphone, mais s’il est sur silencieux, cela ne sera pas d’une grande utilité. Une autre option est d’installer le skill Find My Phone dans l’app Alexa.