5 idées pour faire la fête à moindre frais pour le nouvel an

Vous cherchez des idées sympa et peu coûteuses pour passer une bonne soirée de Nouvel An ? Voici 5 idées qui pourraient vous intéresser.

Alors que nous sortons tout juste des fêtes de Noël, il faut se préparer à remettre ça dans quelques jours pour la nouvelle année. Préparer une soirée pour le réveillon du nouvel an n’est pas chose facile, cela peut même sembler impossible pour certains d’entre vous, surtout après cette longue période à préparer Noël, avec tout ce que cela implique. Il est cependant possible de passer une très bonne soirée, à moindre frais. Voici cinq idées sympathiques et peu coûteuses pour en profiter comme il se doit.

Que vous passiez la soirée en petit comité avec des amis ou la famille ou que vous invitiez davantage de personnes, ces activités permettront à tout le monde de passer un bon moment jusqu’au bout de la nuit. Continuez de lire pour préparer une soirée digne de ce nom.

Créez votre propre photo booth

Nul besoin d’aller louer une vraie cabine photo pour vous forger des super souvenirs photo. Il est assez facile de créer sa propre cabine photo dans une zone bien éclairée de votre maison. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un fond, comme du papier cadeau ou des ballons ou ce dont vous avez envie. Vous pouvez utiliser un smartphone ou une tablette pour prendre les photos du moment que l’application utilisée dispose d’un retardateur. Vous pouvez aussi utiliser un appareil photo instantané pour que vos invités puissent ramener leurs photos chez eux.

Regardez les feux d’artifice du monde entier gratuitement

Passer à la nouvelle année avec un feu d’artifice ajoute toujours une touche très sympathique, mais tout le monde n’a pas nécessairement envie de sortir dans le froid pour en profiter. Et plutôt que d’acheter tout le nécessaire pour réaliser votre propre feu d’artifice – ce qui peut être dangereux et qui est parfois interdit -, vous pouvez tout à fait regarder les feux d’artifice depuis le confort et la chaleur de votre maison.

Par exemple, Disney World diffuse d’ordinaire son feu d’artifice en ligne. À New York, les célébrations de Times Square sont aussi très largement reprises par les media télévisés. Le 31 décembre, vous pouvez aussi visiter le site New Year’s Eve Live pour voir toutes les options de streaming disponibles.

Des feux de Bengale ou des confettis pour la fête

Vous voulez tout de même un petit feu d’artifice ? Achetez des feux de Bengale que tout le monde pourra allumer le moment venu. Attention cependant à ce qui vous entoure, n’allez pas déclencher un incendie.

Si vous ne pouvez ou ne voulez pas utiliser de feux de Bengale, vous pouvez toujours opter pour les confettis. L’inconvénient, c’est le ménage à faire le lendemain. Si vous faites la fête dehors, préférez les confettis en matériau biodégradable.

Profitez des films des vacances gratuitement

La plupart des services de streaming ont dans leur catalogue des films de vacances, qu’il s’agisse de Disney+, Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Peacock, Paramount Plus et consort. Si vous n’êtes pas abonné(e) à l’un ou l’autre de ces services, sachez que la plupart offrent des périodes d’essai gratuite. Et si un ami ou un proche a un compte, celui-ci peut caster son smartphone sur votre TV.

Gardez tout le monde occupé avec des jeux à plusieurs

Que vous ayez peu ou beaucoup d’invités, vous pouvez jouer à des jeux en ligne sur vos téléphones. Les jeux Jackbox sont une bonne option. Vous pouvez les télécharger sur votre Fire TV, Apple TV, PlayStation, Xbox et autre. Et jusqu’à 10 personnes peuvent jouer en même temps. Il est même possible d’inviter des gens pour jouer à distance via un service de livestreaming comme Zoom.