5 choses à savoir avant d’acheter des ampoules LED

Les ampoules LED ont beaucoup d'avantages par rapport aux ampoules à incandescence, mais vous devez connaître un certain nombre de choses à leur sujet.

Si vous n’êtes pas encore passé(e) aux ampoules LED, il est temps. Les raisons sont nombreuses, et des plus convaincantes. Pour commencer, les ampoules LED durent plus longtemps que leurs homologues à incandescence, et elles émettent autant de lumière pour nettement moins d’énergie consommée. C’est une bonne chose pour l’environnement, et cela peut vous faire économiser de l’argent sur le long terme.

Si vous avez une maison intelligente, les LED ouvrent la porte à tout un tas de fonctionnalités intéressantes, y compris le changement de couleur ou la synchronisation avec un assistant vocal. De plus, certaines ampoules à incandescence ne sont tout simplement plus fabriquées. Vous devrez donc obligatoirement passer aux LED un jour ou l’autre.

Acheter la bonne LED est différent d’acheter la bonne ampoule à incandescence. Avant de vous lancer, vous devez connaître un certain nombre de choses.

Lumen et non watt

Oubliez ce que vous connaissez sur les ampoules à incandescence, les watts sont inutiles ici. Lorsque vous faites vos courses, vous cherchez peut-être les watts pour vous renseigner quant à la luminosité de l’ampoule. La luminosité des LED, quant à elle, est déterminée différemment.

Contrairement aux croyances populaires, les watts ne sont pas ici une indication de luminosité, mais une mesure de la quantité d’énergie consommée. Pour les ampoules à incandescence, il y a une corrélation plus ou moins directe entre les watts et la luminosité, mais pour les LED, les watts ne sont pas un bon indicateur de la luminosité.

Par exemple, une ampoule LED avec une luminosité comparable à une incandescente de 60 W ne consomme que 6 à 12 W. Ne tentez cependant pas de faire le calcul, il n’y a pas de règle pour convertir les watts incandescents en watts LED, si l’on peut dire, mais il y a une mesure qui sert de comparaison, le lumen.

Le lumen (lm) est la mesure réelle de luminosité fournie par une ampoule et c’est le nombre à regarder lorsque vous achetez des LED. Une ampoule à incandescence peut consommer jusqu’à 5 fois plus de watts pour le même nombre de lumens. Estimez la quantité de lumens que vous voulez avant d’aller faire vos courses.

Choisir la bonne couleur de LED

Les ampoules à incandescence proposent un ton chaud, souvent jaune, mais les LED sont très variées. Comme le montrent les produits Philips Hue, les LED peuvent afficher tout un tas de couleurs. Pour la maison au quotidien, cependant, vous recherchez plutôt quelque chose de similaire à ce que proposent les ampoules à incandescence.

Les deux catégories les plus populaires sont le blanc chaud (soft white ou warm white) et le blanc froid (daylight). Les premières offrent une lumière jaune, proche de celle de l’incandescente, tandis que les secondes offrent une lumière plus blanche, plus proche de la lumière du jour, comme dans les bureaux et les magasins.

Pour être un peu plus technique, la couleur de la lumière dans le spectre blanc est appelée température, elle se mesure en Kelvin. Plus le chiffre est bas, plus la lumière est chaude (chaude). Avec une incandescente, on est entre 2 700 et 3 500 K. Pour quelque chose de plus froid, cherchez aux alentours de 5 000 K et supérieur.

Vous paierez davantage pour une LED (mais économiserez sur le long terme)

Les ampoules LED sont comme les véhicules hybrides : plus onéreuses à l’achat mais moins chères au final. Les LED coûtent bien plus cher que les ampoules à incandescence. Fort heureusement, les années de développement et la concurrence ont fait diminuer les tarifs. On trouve aujourd’hui des LED pour moins de 5 €.

Toujours est-il qu’une ampoule à incandescence de 60 W vous coûtera environ 6 ou 7 € par an si vous l’utilisez 3 heures par jour. Une ampoule LED équivalente en luminosité ne consomme que 8 W, soit environ 1 € par an sur votre facture d’électricité. Autrement dit, la LED reste moins onéreuse après une année d’utilisation. Mieux encore, elle chauffe moins, dure plus longtemps et certaines se laissent piloter à distance.

Attention aux LED non-réglable (dimmable)

Toutes les LED ne sont pas compatibles avec les variateurs traditionnels. Dans certains cas, il faudra le remplacer. Dans d’autres, vous devrez acheter une LED compatible. La plupart des variateurs aujourd’hui ont été conçus pour fonctionner avec des ampoules incandescentes. Ceux-ci fonctionnent en réduisant la quantité d’électricité envoyée à l’ampoule en successions très rapides, invisibles à l’œil nu. Les LED consomment bien moins d’énergie, elles sont donc parfois incompatibles avec les variateurs.

La première chose à faire si vous achetez une LED que vous voulez utiliser sur un variateur, c’est de vous assurer d’acheter une LED dimmable. La plupart des fabricants vendent des LED non dimmables. Commencez par une LED d’un constructeur reconnu et essayez-la avec un variateur chez vous. Si elle fonctionne, vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Dans le cas contraire, faites-la échanger ou rembourser. Vous pourrez aussi envisager de remplacer votre variateur.

Un dernier point, si la variation d’intensité est très importante pour vous, optez pour les ampoules connectées. La plupart embarquent leur propre mécanisme de variation, vous n’aurez pas besoin de variateur. Et vous pouvez les piloter avec un assistant vocal.

Tous les équipements ne devraient pas utiliser des LED

Savoir quand utiliser une LED permet de s’assurer que l’ampoule ne lâche pas avant l’heure. Vous savez probablement que les LED restent bien moins chaudes que les incandescentes, mais cela ne signifie pas qu’elles ne génèrent pas de chaleur. Elles chauffent, mais la chaleur est évacuée par un dissipateur à la base de l’ampoule puis dans l’air ambiant.

Et c’est bien là le problème : si l’ampoule est placée dans un environnement très confiné, la chaleur ne peut être évacuée et reviendra dans l’ampoule, la conduisant à une mort lente certaine. Souvenez-vous, les ampoules LED sont des appareils électroniques, comme votre smartphone, elles ne doivent pas trop chauffer.

C’est pour cette raison qu’il vaut mieux rester aux incandescentes, fluorescentes ou halogènes pour les équipements fermés. Les LED fonctionneront, certes, mais cela se fera au détriment de la durée de vie de l’ampoule.