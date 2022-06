5 choses à bien vérifier avant de vendre votre ancien smartphone

Échanger ou revendre son smartphone pour en acheter un nouveau est une très bonne option. Encore faut-il prendre le temps de bien préparer l'ancien appareil.

Lorsque le moment est venu de remplacer son smartphone, il est possible de faire baisser grandement la facture en échangeant ou revendant son ancien appareil. Avant de lui dire adieu, cependant, il convient de procéder à certaines opérations, pour être certain de ne pas laisser de données importantes et/ou de comptes exposés.

Idéalement, vous utiliseriez même votre ancien et votre nouveau téléphone côte à côte pendant quelques jours, le temps d’être sûr que tout fonctionne sur votre nouvel appareil et que vous n’avez plus besoin de ce qu’il peut y avoir sur l’ancien. Quoi qu’il en soit, procéder à ces vérifications vous évitera bien des soucis.

1. Sauvegardez tout

Personne ne veut perdre des données en changeant de téléphone. Et heureusement, aujourd’hui, c’est assez facile. Connectez-vous simplement sur Netflix et Spotify – par exemple – sur votre nouvel appareil et tout votre contenu sera là, exactement là où vous l’avez laissé.

Assurez-vous aussi que tout est sauvegardé dans le cloud ou sur un autre appareil. Pensez en particulier à vos photos et vidéos importantes (Apple Photos, Google Photos ou des services comme Dropbox peuvent s’en charger). Si vous utilisez un lecteur de podcast, vérifiez que vous ne perdrez votre place ou vos épisodes téléchargés.

Les iPhone et smartphones Android ont aussi des services de sauvegarde natifs qui permettent de gérer cela pour vous : lisez les documents d’aide d’Apple et Google pour connaître tous les détails, mais faites aussi votre propre analyse pour déterminer ce qui a besoin d’être transféré.

2. Déplacez vos codes d’authentification double facteur

Utiliser son smartphone comme appareil pour l’authentification double facteur est une bonne idée – cela signifie qu’une personne malintentionnée ne peut se connecter sur l’un de vos comptes simplement avec votre identifiant et votre mot de passe -. Cependant, cette mesure de sécurité supplémentaire peut poser des problèmes lorsque vous changez d’appareil.

Votre smartphone est la clef pour accéder à tout un tas de compte, de vos réseaux sociaux à votre client email. Si vous l’utilisez pour générer des codes d’authentification double facteur, alors vous avez besoin que cette app soit configurée sur votre nouveau smartphone pour pouvoir accéder à vos comptes normalement.

La procédure varie selon les applications, vérifiez donc au cas par cas comment cela fonctionne. Des applications comme Authy et Google Authenticator proposent des guides directs et simples pour réaliser ce transfert.

3. Déconnectez-vous de vos comptes

Ce n’est pas absolument nécessaire sur certaines applications, mais c’est une bonne idée que de se déconnecter et désactiver ainsi l’accès à un maximum de vos applications avant de vous en séparer, pour que la transition vers le nouveau soit plus simple.

Certaines applications ont restrictions quant au nombre d’appareils que vous pouvez utiliser – les apps de streaming comptent le nombre d’appareils pour les téléchargements, par exemple -. Certaines applications ont des limites dans leur nombre d’installations. Vous voudrez donc annuler votre ancienne installation avant d’en ajouter une nouvelle.

Avant de vous déconnecter partout, assurez-vous aussi de bien connaître tous vos mots de passe – vous en aurez pour vous reconnecter -. C’est une opération qui est simplissime si vous utilisez un gestionnaire de mots de passe.

4. Transférez vos discussions

Nous avons déjà mentionné la sauvegarde, mais il convient d’évoquer le cas des applications de messagerie instantanée de manière séparée : vos conversations privées sont très certainement très importantes pour vous, et vous ne voudriez pas les voir disparaître en passant à un nouveau téléphone.

Des apps comme Twitter, Facebook Messenger ou Google Chat gardent tout dans le cloud. Avec Apple iMessage, vos chats sont sauvegardés et synchronisés sur vos appareils via iCloud. Si vous utilisez Signal et que vous avez l’ancien et le nouveau smartphone à portée de main, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de transfert de compte native.

Le processus est différent d’une app à une autre, mais assurez-vous d’utiliser les versions les plus à jour possible. WhatsApp est une app avec un processus de transfert qui évolue constamment, mais il y a bel et bien une telle fonction.

5. Effectuez une réinitialisation d’usine

Enfin, vous devriez effectuer une réinitialisation d’usine pour que votre ancien smartphone retrouve son état d’origine, mais uniquement après avoir vérifié les quatre points précédents.

Cela signifie que personne ne pourra accéder à vos comptes ou vos données, parce que tous vos fichiers, applications et identifiants auront été effacés. Tout, depuis les détails des réseaux Wi-Fi que vous avez configurés chez vous jusqu’à l’historique de navigation sur votre appareil, en passant par les fonds d’écran téléchargés, est effacé du stockage local.

Sur Android, dans les Paramètres, allez dans Système, puis Réinitialisation et Effacer toutes les données (réinitialisation d’usine). Les noms des menus varient d’un appareil Android à un autre, mais le sens est toujours similaire. Sur iOS, dans Réglages, sélectionnez Général, puis Transférer ou Réinitialiser l'[Appareil] et enfin Effacer contenu et réglages.