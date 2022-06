5 bonnes raisons d’utiliser le client Shortwave pour Gmail

Shortwave est un client Gmail très récent, mais très intéressant. Voici cinq bonnes raisons de s'y mettre, ou tout du moins de l'essayer.

Aussi dominant que puisse être Gmail sur le marché des services et clients email, il n’est pas parfait – et il y a de nombreuses apps tierces bâties sur Gmail qui peuvent vous proposer une expérience améliorée. L’un des nouveaux arrivants s’appelle Shortwave. Il est développé par une équipe composée notamment d’anciens employés de Google qui ont travaillé sur Firebase. Comme feu Inbox by Gmail, il repose sur Gmail, permettant de passer de l’un à l’autre très facilement, à volonté.

Ce nouveau service reprend aussi certaines fonctionnalités de Inbox, comme le regroupement d’emails dans des types spécifiques. L’objectif, ici, est de moderniser l’email avec des morceaux de Slack et Trello aussi. Nous avons sélectionné cinq raisons principales de l’essayer. Et c’est d’autant plus facile que Shortwave est gratuit, à moins que vous n’ayez besoin de fonctionnalités avancées pour les équipes ou plus de 90 jours pour la recherche et l’historique des emails.

1. Les emails sont traités comme des tâches

Nombre d’utilisateurs se servent de leur boîte email comme liste de choses à faire. Il est donc logique que Shortwave suive cette voie. Les emails et les conversations peuvent être marqués comme “fait” dans l’interface et vous pouvez voir tous vos messages “terminé” en cliquant sur le lien “Fait” dans le panneau de navigation. Un petit plus qui peut améliorer grandement votre productivité.

Vous verrez aussi les petites coches dans le coin des emails et groupements d’emails, pour pouvoir marquer plusieurs pages de messages comme faits en une seule fois. Une fois fait, ils disparaissent de la vue principale, mais vous pouvez toujours les y ramener. C’est un peu comme si vous marquiez des emails en lus et que vous les archiviez.

2. Regroupez plusieurs emails ensemble

L’une des meilleures fonctionnalités de Shortwave reprises de Inbox by Gmail, c’est le regroupement d’emails – cela fonctionne par expéditeur (tous les messages envoyés d’une même adresse sont gardés ensemble) et parfois par type d’email (notifications d’agenda, par exemple) – et cela rien l’organisation plus propre et plus intuitive.

Vous avez aussi un certain niveau de contrôle sur le fonctionnement de cette option va la page de paramètres et l’app emprunte les catégories que Gmail utilise déjà (promotions, forums, notifications, etc.) pour garder votre boîte de réception propre. Les messages de canal de travail peuvent aussi être regroupés, mais vous pouvez désactiver purement et simplement le regroupement.

3. L’accent est mis sur les gens

Dès que vous connectez Shortwave à votre compte Google, vous verrez apparaître une liste de gens – ce sont les contacts avec lesquels vous interagissez le plus régulièrement dans Gmail – et vous verrez ainsi en un coup d’œil avec qui vous échangez et de qui vous avez des messages non lus – les noms en gras -.

Cette approche centrée sur les personnes fait une réelle différence, vous encourageant à voir votre compte email davantage comme un service de messagerie instantanée. Au lieu de voir arriver une masse d’emails, vous voyez une liste de personnes avec lesquelles vous avez des conversations en cours, et vous pouvez facilement passer aux conversations les plus importantes.

4. Vous pouvez affiner les notifications

Recevoir des emails sans intérêt dans sa boîte de réception est un problème, mais avoir des notifications pour ces messages sans intérêt en est un autre. Être averti de la même manière pour un message très important qui arrive est un signe que l’email ne fonctionne pas vraiment comme il devrait. C’est un souci que Shortwave tente de corriger.

Lorsque vous vous connectez au service pour la toute première sur le web, vous pouvez cliquer sur le bouton Démarrer la configuration sous Personnaliser votre boîte de réception pour définir comment les emails sont organisés et lesquels doivent déclencher des notifications. Vous pouvez choisir des types particuliers d’emails aussi bien que des messages que l’algorithme de Gmail a marqués comme importants.

5. Les espaces de travail et canaux sont pris en charge

Des apps comme Slack et Discord ont transformé nos habitudes en matière de communication numérique, et nombre d’entre nous sommes désormais parfaitement à l’aise avec les discussions dans des canaux. Si vous n’en avez jamais utilisé, ce sont comme des chats de groupe dans lesquels vous pouvez collaborer, organiser des événements, discuter de tout et rien, et tout cela est directement intégré dans Shortwave.

Les canaux existent dans les espaces de travail et vous verrez un lien dédié sur la gauche de l’interface Shortwave sur le web. Tout fonctionne comme dans Slack ou Discord, avec la prise en charge des threads, des liens et des partages de fichiers. Les threads peuvent aussi apparaître dans votre boîte de réception si vous le voulez. Pour les fonctionnalités avancées des espaces de travail, il faut cependant un abonnement payant à Shortwave.