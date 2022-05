5 applications pour vous aider à atteindre vos objectifs de course à pied

Voici 5 applications très réussies pour courir, que ce soit pour atteindre vos objectifs, garder trace de vos sorties ou même suivre ce que vous mangez.

Maintenant que les beaux jours sont de retour (ou presque), il est plus facile de sortir et se (re)mettre à courir. Si vous êtes débutant(e) en la matière, il peut être difficile de conserver votre motivation, a fortiori quand le mercure grimpe. Une bonne application de running peut vous aider à suivre votre progrès, à garder contact avec une communauté aidante et encourageante et suivre votre rythme cardiaque, votre respiration, etc. Il existe de nombreuses applications pour ce faire, chacune avec des particularités. En voici cinq qui mérite un coup d’œil.

Strava

Strava est probablement l’application de choix pour bon nombre de coureurs. Parmi les fonctionnalités : suivi des sorties, grande communauté de sportifs, suivi des performances en temps réel, analyseur de performances… L’application peut aussi vous connecter à vos amis, pour comparer vos statistiques, et vous motiver les uns les autres. Elle fonctionne avec des appareils très divers, comme Fitbit, Apple Watch et nombre de cardiofréquencemètres.

Strava est disponible sur iOS et Android gratuitement, avec des achats intégrés de 2,89 € à 66,04 €.

MapMyRun

Une autre très bonne application. Elle vous aide à trouver des circuits, pour le trail ou la route, ce qui est très pratique pour les débutants. Vous pouvez aussi connecter dessus vos chaussures connectées Under Armour, si vous en avez. Celles-ci disposent d’une puce qui se synchronise pour fournir un coach et de nombreuses statistiques en temps réel.

MapMyRun est disponible sur iOS et Android gratuitement, avec des achats intégrés de 4,36 € à 31,99 €.

My Run Plan

La fonctionnalité principale de l’app My Run Plan de Runcoach est les plans d’entraînement. Vous décidez de l’objectif, comme courir 10 km, et l’applicaiton vous aide à mettre en place un plan d’entraînement adapté pour atteindre cet objectif.

La fonctionnalité d’aide est aussi très intéressante. Vous pouvez envoyer vos questions à des entraîneurs certifiés de Runcoach et ceux-ci vous répondent très rapidement.

My Run Plan est disponible sur iOS et Android. Deux semaines d’essai gratuit puis, au choix, 9,99 € par mois, 49,99 € par semestre ou 64,99 € par an.

Runkeeper

Comme My Run Plan, Runkeeper permet de créer des plans d’entraînement sur mesure pour atteindre vos objectifs et suivre votre progression. En plus de l’intégration de l’Apple Watch et de divers trackers du marché, Runkeeper fonctionne aussi nativement avec Apple Santé et MyFitnessPal.

Runkeeper est disponible sur iOS et Android gratuitement, avec des achats intégrés de 0,74 € à 42,99 €.

MyFitnessPal

L’alimentation est très importante pour bien courir. Si MyFitnessPal n’est pas à proprement parler une application pour courir, elle a sa place dans cette liste. L’app vous permet de tenir un journal de vos repas, de suivre vos calories ingérées, ainsi que l’eau, protéines et autre en analysant ce que vous mangez. Vous pouvez aussi indiquer vos courses et définir des objectifs.

L’application permet de scanner les codes barres sur la nourriture et la boisson pour obtenir les informations nutritives -, pas besoin de les chercher dans l’app, bien que cela soit possible -. MyFitnessPal est particulièrement utile à celles et ceux qui veulent perdre du poids.

MyFitnessPal est disponible sur iOS et Android gratuitement, avec des achats intégrés de 0,79 € à 109,99 €.