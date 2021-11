5 applications alternatives à Wunderlist

Wunderlist était une application très appréciée pour gérer ses tâches. Depuis mai 2020, elle n'existe plus. Voici 5 applications alternatives très intéressantes.

Wunderlist était une application de gestion de tâches très appréciée. Malheureusement, elle a disparu en mai 2020. Microsoft, qui avait racheté la maison-mère de Wunderlist, 6Wunderkinder, en 2015, avait finalement décidé de ne plus laisser l’application exister par elle-même. Peu de temps après avoir débranché les tuyaux, la firme de Redmond publiait sa propre application similaire, To Do, qui reprend la majorité des fonctionnalités de Wunderlist.

Si vous êtes à la recherche d’une autre solution pour gérer vos tâches au quotidien, voici cinq applications alternatives.

To Do

To Do est le successeur naturel à Wunderlist, dans la mesure où Microsoft l’a bâti sur les bases de Wunderlist. L’année dernière, l’application avait eu droit à un profond redesign pour la faire ressembler encore davantage à Wunderlist, avec davantage d’options de coloris et de fonds d’écran, un mode sombre et la possibilité de synchroniser entre les appareils Mac, iOS, Android, Windows et web. Parmi les autres fonctionnalités notables de Wunderlist disponibles sur To Do, on citera les groupes (dossiers), les étapes (sous-tâches), les pièces jointes ainsi que le partage et l’assignement des tâches.

To Do est disponible gratuitement sur iOS et Android ou en tant qu’application web.

Todoist

Todoist est une application de productivité qui vous aide à gérer vos tâches, vos projets et vos objectifs. Elle se synchronise sur Mac, Windows, smartphones et via le web et extensions navigateur. Elle s’intègre aussi avec des applications comme Google Agenda et Dropbox. Vous pouvez l’utiliser pour définir des objectifs, déléguer des tâches et voir vos tendances de productivité sur la journée ou la semaine.

Todoist est disponible gratuitement sur iOS et Android ou en tant qu’application web.

Things

L’application Things inclut des lists de tâche à faire, des rappels, un suivi d’objectif et, sur Mac, la possibilité de travailler dans des fenêtres multiples. Il y a aussi une fonction de recherche rapide et la possiblité d’utiliser des tags. L’ensemble est parfaitement intégré à iOS et macOS.

Things est disponible sur iOS, iPadOS et macOS. Après une période d’essai de 15 jours, Things coûte 50 $ sur Mac, 10 $ sur iPhone et Apple Watch et 20 $ sur iPad.

Zenkit To Do

L’application de gestion de tâches Zenkit To Do a été conçue pour ressembler à Wunderlist, selon son PDG Martin Welker. Elle reprend tuotes les fonctionnalités de Wunderlist, y compris les listes intelligentes, le partage de listes, les commentaires et les rappels. Elle est disponible gratuitement pour les particuliers, mais vous pouvez opter pour une offre professionnelle le cas échéant.

Zenkit To Do est disponible sur iOS, Android et en tant qu’application web. L’offre pour les particuliers est gratuite. Il y a par ailleurs une offre Plus, à 4 $ par mois et par utilisateur et une offre Business à 19 $ par mois et par utilisateur.

Twobird

Twobird est la création de Ginger Labs, c’est une application d’email qui permet aussi de créer des notes, de définir des rappels, d’assigner des tâches à faire, de laisser des commentaires et de collaborer, le tout dans un seul et même endroit. L’application offre aussi une certaine flexibilité. Par exemple, vous pouvez partager une note et faire d’une liste de course une liste de préparation de fête d’anniversaire.

Twobird est disponible gratuitement sur Windows, Mac, iOS et Android.