4A Games va utiliser pleinement le Ray Tracing sur PS5 et Xbox Series X

Les créateurs de l'adaptation vidéoludique du roman Metro de l'auteur russe Dmitry Glukhovsky se prépare à la next-gen avec le Ray Tracing.

Après le 1080p à 60fps ou encore la définition 4K, les nouvelles consoles de Sony et Microsoft vont se battre en mettant en avant le Ray Tracing, une technique de calcul visant à reproduire de la manière la plus fidèle les effets de réflection et de réfraction de la lumière dans un environnement en 3D. Si David Cage du studio et éditeur indépendant Quantic Dream ventait déjà les mérites de cette technologie pour la next-gen, Oles Shishkovstov, qui n’est autre que le directeur technique de 4A Games (Metro), est lui aussi convaincu que cela sera un atout de taille pour la PS5 et la Xbox Series X : “Nous sommes à fond sur le Ray Tracing et avons complètement laissé tomber les techniques old-school. Nous avons mené de nombreuses expériences en interne et avons d’ores et déjà obtenu des résultats spectaculaires. Mais vous allez devoir attendre avant de voir ce que nous avons intégré dans nos projets à venir.”

Les consoles de Sony et Xbox n’ont pas encore montré l’étendue de leur puissance

Si le Ray Tracing sera un élément important de la nouvelle génération de consoles avec le SSD, Oles Shishkovstov fait savoir qu’il est “davantage enthousiasmé par les choses qui n’ont pas encore été révélées publiquement”. Nombreux sont donc les développeurs à connaître depuis plusieurs mois les grandes nouveautés de la PS5 et de la Xbox Series X. Rappelons que Sony préfère dévoiler petit à petit des informations inédites sur sa nouvelle console, là où Microsoft n’a pas hésité à en faire trop dès le début, notamment le design de la console aux Game Awards 2019.

Metro Exodus avec et sans Ray Tracing en vidéo