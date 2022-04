Activision Blizzard officialise le crossover Call of Duty, Godzilla et King Kong. Rendez-vous le 11 mai prochain.

Les jeux vidéo ont beaucoup évolué ces dernières années. Que ce soient dans les graphismes, les mécaniques de jeu ou encore l’immersion, mais l’on assiste aussi depuis quelque temps à des phénomènes plus globaux autour des jeux vidéo. Les crossovers, par exemple, sont devenus monnaie courante. Le dernier en date concerne Call of Duty et deux monstres, au sens littéral, du cinéma, à savoir Godzilla et King Kong.

Les crossovers entre le jeu vidéo et d’autres domaines du divertissement sont, on l’a dit, de plus en plus commun. Alors que nous apprenons que le Wu-Tang Clan va débarquer dans le jeu mondialement connu Fortnite, Activision Blizzard décide de confirmer un autre crossover dont on entend parler depuis quelque temps maintenant, à savoir entre Call of Duty : Warzone, Godzilla et King Kong. Ces deux monstres que l’on ne présente plus débarqueront dans le jeu de battle royale le 11 mai prochain.

L’événement en question a été baptisé Opération Monarch et l’on ne sait pas encore précisément comment ces monstres du cinéma pourront trouver leur place dans Warzone. Ceci étant dit, si l’on en croit un post de blog, l’événement introduira un nouveau mode de jeu à quatre joueurs “basé sur plusieurs expériences classiques avec un twist de la taille d’un titan”.

Malgré leur aspect et orientation clairement militaire, Warzone et la série Call of Duty dans son ensemble ne sont pas franchement connus ni reconnus pour leur réalisme exacerbé. Ce sont des jeux qui disposent d’un mode zombie depuis longtemps maintenant, par exemple. De fait, si ce crossover peut effectivement sembler assez étrange, a fortiori quand on se souvient qu’un film Godzilla vs. Kong a vu le jour il y a un peu plus d’un an, on ne peut qu’être intrigué par cette annonce.