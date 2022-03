Netflix aurait énormément à gagner avec sa fonctionnalité de partage de mot de passe payant, mais pourrait tout aussi perdre beaucoup.

Pendant très longtemps, depuis le lancement de Netflix en tant que plate-forme de streaming vidéo, finalement, de nombreux utilisateurs paient l’offre la plus chère pour ensuite partager leurs identifiants avec leurs amis et proches. C’est une alternative bien plus abordable que si ces derniers devaient payer leur propre abonnement, mais aujourd’hui, c’est une situation qui ne plait plus (trop) à l’entreprise.

Tout récemment, Netflix avait en effet révélé être en train de tester une fonctionnalité payante de partage de mot de passe. Les utilisateurs pourraient partager leur compte, mais les “sous-comptes” devraient payer, une fraction du prix d’un compte normal individuel, évidemment. Et il s’avère que cette fonctionnalité, si totalement et correctement implémentée, pourrait rapporter énormément d’argent à l’entreprise.

Mais pourrait tout aussi perdre beaucoup

Si l’on en croit les estimations des analystes américains Cowen & Co., si Netflix implémentait cette option au niveau mondial, cela pourrait rapporter au géant la bagatelle de 1,6 milliard de dollars par an. Cela étant dit, tous les analystes ne partagent pas cet optimisme. Selon d’autres spécialistes de l’industrie, comme Benchmark Co., cette fonction pourrait avoir l’effet totalement inverse, à savoir cannibaliser la croissance des utilisateurs payants et, au final, Netflix pourrait n’enregistrer qu’un gain de 4 % de ses revenus.

Quoi qu’il en soit, il va falloir attendre de connaître les conclusions du test en cours sur Netflix avec ce partage de mot de passe payant. Si les clients sont au rendez-vous, la plate-forme décidera certainement de poursuivre en la déployant dans davantage de pays. Et vous, seriez-vous prêt(e) à partager votre mot de passe ainsi ou préfèreriez-vous avoir votre propre compte (et payer le prix fort) ? Difficile en tous les cas de savoir comment, au niveau mondial, cela pourrait terminer pour la plate-forme. À trop vouloir verrouiller la chose, elle pourrait perdre la partie.