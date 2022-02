Google modifie l’icône de son navigateur web Chrome

Si vous avez récemment téléchargé la dernière version de Google Chrome Canary, vous avez peut-être remarqué que l’icône de l’application est différente. Ce changement est le premier depuis huit ans, le premier depuis que la firme de Mountain View a redessiné le symbole représentant son navigateur culte si populaire. Au premier regard, on pourrait dire que rien n’a changé, mais il y a bel et bien du changement, bien que l’œil ne le voit pas nécessairement. Dans un thread Twitter découvert par The Verge, le designer de Google, Elvin Hu, détaille le processus qui a conduit à ce nouveau design.

Si vous regardez attentivement, vous remarquerez que Google a supprimé les ombres qui étaient présentes dans l’icône précédente, préférant donc opter pour un design plus plat, davantage en adéquation avec les autres produits de l’entreprise. Les proportions ont aussi été modifiées dans l’icône, et les couleurs sont plus lumineuses. L’impact le plus notable introduit par les designers de Google est très probablement l’introduction de gradients très subtils dans les segments vert et rouge. Elvin Hu explique que l’entreprise a trouvé que certaines nuances de ces deux couleurs produisaient une “vibration de couleur désagréable” lorsqu’elles étaient placées les unes à côté des autres. Vous pouvez voir un exemple du phénomène dont parle Elvin Hu sur son site. Quoi qu’il en soit, le résultat de ce changement est une icône “plus accessible”.

Selon où vous utilisez Chrome, vous pourrez ou non voir certaines modifications additionnelles. C’est parce que Elvin Hu explique que Google a passé du temps à personnaliser l’icône pour l’harmoniser davantage selon les systèmes d’exploitation sur lesquels Chrome est disponible. Sur macOS, par exemple, l’icône semblera davantage en trois dimensions. Sur iOS, par contre, il y a une version spéciale pour la bêta du navigateur. Selon Elvin Hu, le déploiement de cette nouvelle icône sera terminé dans les prochaines semaines.

Some of you might have noticed a new icon in Chrome’s Canary update today. Yes! we’re refreshing Chrome’s brand icons for the first time in 8 years. The new icons will start to appear across your devices soon. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1

— Elvin 🌈 (@elvin_not_11) February 4, 2022