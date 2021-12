WhatsApp se dote d’une fonctionnalité de paiement en crypto-monnaies

WhatsApp intègre une fonctionnalité de paiement en crypto-monnaies. Un test pour l'heure réservé à quelques utilisateurs américains.

Nous savons tous que Meta – anciennement Facebook – est très intéressé par les crypto-monnaies. Le géant américain avait, il y a quelque temps, de lancer sa propre crypto-monnaie baptisée Libra, mais face à un certain nombre de levées de boucliers, le projet n’avait pas pu aboutir. Pas en l’état tout du moins et la monnaie avait finalement été renommée Diem, avec une envergure considérablement réduite.

Cela étant dit, il semblerait que Meta n’ait pas encore abandonné ses projets concernant les crypto puisque WhatsApp, qui appartient à Meta, vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle fonctionnalité de paiement via les crypto, uniquement aux États-Unis et uniquement à un petit nombre d’utilisateurs – et il y a de fortes chances que le groupe s’élargisse avec le temps -.

Le système de paiement a été rendu opérationnel par l’intégration de Novi, un wallet numérique propriété de Meta, et utilise le stablecoin Paxos Dollar, indexé directement sur le dollar américain. Autrement dit, vous pourrez échanger des crypto-monnaies avec d’autres utilisateurs sans avoir à vous inquiéter de la fluctuation de sa valeur, contrairement à d’autres crypto-monnaies comme le bitcoin et les altcoins.

Les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des paiements en crypto-monnaies comme ils envoient ou reçoivent des fichiers, et ils peuvent ensuite retirer leur argent dans une banque où ils recevront la valeur équivalent en dollar américain. À l’heure actuelle, il ne semble y avoir aucun frais associé à ces transactions et les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir de l’argent autant de fois qu’ils le souhaitent.

WhatsApp n’est pas étranger à ces fonctionnalités d’envoi et de réception d’argent sur sa plate-forme. Ce genre d’options est notamment très utilisé dans des pays comme l’Inde et le Brésil, mais elles utilisent des monnaies fiduciaires plutôt que des crypto. Il s’agit donc là d’une première pour l’entreprise, d’où le fait que le nombre d’utilisateurs soit actuellement restreint. Espérons qu’elle arrivera un jour en France.