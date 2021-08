Apple rend l’AppleCare+ payable à l’année

Apple permet désormais de payer l'AppleCare+ à l'année, une solution supplémentaire pour les clients qui a le mérite d'exister.

Nos appareils électroniques sont de plus en plus performants, de plus en plus capables, mais aussi très fragiles. Souscrire à une garantie supplémentaire peut être une bonne option, pour plusieurs raisons. Les utilisateurs de l’écosystème d’Apple seront probablement intéressé(s) d’apprendre que le programme AppleCare+ devient plus accessible.

Le problème avec les extensions de garantie, c’est qu’elles peuvent faire grimper de beaucoup la facture, a fortiori pour un appareil que vous auriez acheté pour le au-cas-où. L’AppleCare+ de la firme de Cupertino ne fait pas exception mais le géant américain vient de mettre en place un changement sur ce point, un changement qui devrait faire du bien à votre portefeuille.

Une solution supplémentaire pour les clients

Comme expliqué par Mark Gurman, de Bloomberg, dans sa newsletter Power On, il semblerait qu’Apple ait récemment introduit une nouvelle option de paiement pour l’AppleCare+. Désormais, en sus de la méthode actuelle – un achat unique pour une extension de garantie de trois ans -, il est possible de “s’abonner” à l’AppleCare+, et ainsi payer de manière annuelle.

Combien coûte cette nouvelle option ? Cela dépend de la machine. Mark Gurman donne un exemple avec le MacBook Pro pour lequel, d’ordinaire, l’AppleCare+ est proposé à 380 $. Avec la nouvelle option “abonnement”, il en coûte 140 $ par an. À terme, cela représente donc 420 $, soit 40 $ de plus que l’option normale. Cela fait davantage de bénéfice pour Apple mais un coût moindre à l’achat pour le client.

De fait, c’est tout de même une bonne option si vous pouvez ou ne voulez pas débourser les 380 $ demandés en une seule fois. Cette nouvelle méthode donne aux clients la possibilité de choisir ce qui leur convient le mieux. L’avenir nous dira si cette option est plébiscitée par les clients de la marque à la pomme. Sachez en tous les cas qu’elle existe.