35 ans de Final Fantasy : Square Enix ouvre un site officiel et tease l’annonce de nouveaux jeux

Depuis plus d'une trentaine d'années, Final Fantasy est une des sagas iconiques du monde vidéoludique et du genre JRPG.

Le premier Final Fantasy est sorti le 18 décembre 1987 sur la NES de Nintendo. Cette année, la licence fêtera son 35ème anniversaire. A cette occasion, l’éditeur japonais Square Enix proposera de nombreuses nouvelles façons de profiter des mondes de Final Fantasy avec notamment des annonces inédites et un regroupement des informations via un site officiel en anglais et en japonais.

Square Enix has launched a 35th anniversary website for Final Fantasy, and is teasing more game announcements to come.https://t.co/VpwQmnEDhk pic.twitter.com/5VMUDTUZMq — VGC (@VGC_News) March 9, 2022

“V=30, VII=25, XI=20. Que pensez-vous que ces chiffres signifient ? Il s’agit en fait des anniversaires des titres Final Fantasy de cette année. Chaque année, un certain nombre de titres célèbrent leur anniversaire, mais si vous y réfléchissez bien, il est assez inhabituel de voir autant de titres d’une même série s’aligner de la sorte. Cela n’est possible que grâce au soutien passionné et durable de fans comme vous pour chaque jeu de la série Final Fantasy. Merci beaucoup“, a déclaré Yoshinori Kitase, producteur chez Square Enix. “Et cette année, la série Final Fantasy elle-même fête son 35ème anniversaire. Nous continuerons à travailler dur pour faire de chaque jeu Final Fantasy un jeu dont vous vous souviendrez longtemps. Le site officiel Final Fantasy 35th soutiendra les nouvelles sorties, en partageant des informations sur les titres à venir et les produits dérivés. J’espère que vous êtes impatients de découvrir ce que la licence Final Fantasy vous réserve !”

Les jeux adossés à la célébration des 35 ans de Final Fantasy