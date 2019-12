300 millions de possesseurs d’iPhone, minimum, passeraient au modèle 5G en 2020

L'année 2020 sera une grosse année pour Apple. Ses iPhone devraient en effet proposer un certain nombre d'innovations majeures, dont la très attendue compatibilité avec la 5G. Et ce sont des centaines de millions de clients qui pourraient sauter le pas.

Si les rumeurs sont avérées, Apple devrait lancer un modèle d’iPhone compatible 5G l’année prochaine. Cela représente une énorme amélioration par rapport au modèle de cette année dans la mesure où la 5G devrait être le nouveau standard de connectivité mobile pour les années à venir. C’est précisément pour cette raison que les analystes de Wedbush sont convaincus que les possesseurs actuels d’iPhone seront assez nombreux à craquer pour le modèle de 2020. Selon le cabinet spécialisé, ils devraient être plus d’un tiers à sauter le pas.

300 millions d’iPhone 5G vendus dès les premiers mois de disponibilité ?

À l’heure actuelle, on compte environ 900 millions d’iPhone en circulation dans le monde entier. Si un tiers d’entre eux passent effectivement à un modèle 5G de 2020, cela signifie que 300 millions d’unités pourraient être vendues. “Nous sommes convaincus que l’iPhone 11 n’est que le début du ‘supercycle’ actuel pour Cupertino avec un certain nombre de smartphones 5G qui seront dévoilés en Septembre. Cela ouvrira les portes à des mises à jour d’appareils dans le monde entier, des ventes que l’on continue encore de sous-estimer.”

Les prévisions optimistes d’un analyste Wedbush

Ce rapport de Wedbush est bien plus optimiste qu’un précédent, que l’on doit à l’analyste Gene Munster, qui lui pense que les investisseurs devraient se préparer au fait que l’iPhone 5G pourrait ne pas être le gros succès tant attendu. En effet, selon lui, le déploiement de la 5G est encore trop peu avancé pour que les clients de l’iPhone se décident à sauter le pas et à opter pour un modèle compatible avec cette nouvelle technologie. Cela étant dit, tout ceci ne sont que des prédictions, il faudra attendre la fin de l’année 2020 pour avoir les premiers chiffres et savoir si l’iPhone 5G s’en sort bien, ou non. Rendez-vous donc l’année prochaine.