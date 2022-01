30 millions de dollars envolés sur Crypto.com suite à un piratage

Crypto.com victime d'un piratage : 30 millions de dollars volés, mais aucun client lésé.

Si vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies, choisir un exchange connu et reconnu est une bonne idée. Il y a de nombreuses à cela, comme la fiabilité, vous pouvez avoir confiance en le fait que les responsables ne partiront pas soudainement avec tout votre argent. Il y a aussi la sécurité, vous ne voudriez en effet pas que la plate-forme se fasse pirater et que vos cryptos soient volées. C’est malheureusement ce qui est arrivée à la très réputée Crypto.com.

La plate-forme Crypto.com a en effet été victime d’un piratage. Dans un post publié sur son site, l’exchange confirme qu’un hack a eu lieu il y a plusieurs jours et que celui-ci a eu pour conséquence le vol de plus de 30 millions de dollars en bitcoin et Ethereum. Cela étant dit, il y a une bonne nouvelle pour les clients : l’exchange a depuis lors suspendu les retraits et remboursé les clients qui ont été touchés.

30 millions de dollars volés, mais aucun client lésé

Selon le communiqué de Crypto.com : “Le 17 janvier 2022, Crypto.com a appris qu’un petit nombre de ses utilisateurs avaient des retraits non autorisés sur leurs comptes. Crypto.com a rapidement suspendu les retraits pour tous les tokens pour démarrer une enquête et a travaillé sans relâche pour corriger le problème. Aucun client n’a perdu d’argent. Dans la majorité des cas, nous avons pu empêcher les retraits non autorisés et dans tous les autres cas, les clients ont été remboursés intégralement.”

L’exchange a par ailleurs depuis lors révoqué tous les tokens 2FA de tous ses utilisateurs et a migré sur une toute nouvelle infrastructure pour son authentification double facteur. Ceci étant dit, si vous avez l’intention de détenir et échanger des crypto-monnaies, vous devriez envisager de déplacer vos actifs sur un portefeuille froid, qui n’est rien d’autre qu’un wallet hors ligne, comme une clef USB. Autrement dit, à moins de perdre l’appareil en lui-même, personne ne peut accéder à vos cryptos.