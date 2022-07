3 manières de répondre à un coup de téléphone sans sortir son téléphone

Répondre à un appel sur son smartphone peut être gênant quand l'appareil n'est pas à proximité ou que l'on a les mains occupées. Fort heureusement, il existe des solutions.

En termes de productivité et de praticité, pouvoir faire quelque chose de plusieurs manières différentes est toujours mieux que de devoir subir une unique méthode. Vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux, au moment où vous devez le faire. Pour répondre à un appel sur votre smartphone, vous avez aussi plusieurs options plutôt que de prendre votre appareil et décrocher. Voici trois méthodes, que vous connaissez peut-être, mais que vous pourriez avoir oubliées.

Comment répondre à un appel avec une commande vocale

L’assistant numérique vocal vous donne la météo, vous permet de définir des rappels et peut aussi vous permettre de répondre à un appel entrant. Si tant est que vous soyez sur Android et que vous ayez Google Assistant. Il faut que l’activation par “OK Google” soit activée et ensuite, vous pouvez utiliser votre voix pour accepter ou refuser un appel entrant.

Dans l’app Google sur votre téléphone, tapotez sur l’image de profil en haut à droite, puis allez dans Paramètres, Assistant Google et “Hey Google et Voice Match”. Sous l’onglet “Cet appareil”, assurez-vous que le bouton “Ok Google” soit bien activé.

Les appels entrants affichent une notification sur votre smartphone Android. Il vous suffit alors de dire “OK Google, répond à l’appel” pour accepter l’appel. Vous pouvez aussi dire “OK Google, refuse l’appel”.

Une autre possibilité est d’utiliser une enceinte connectée comme un Google Nest ou un Amazon Echo pour rediriger l’appel via l’enceinte. Cela se configure via les apps Google Home ou Amazon Alexa. À l’heure actuelle, il est impossible de répondre à un appel avec Siri sur un iPhone.

Comment répondre à un appel avec ses écouteurs ou son casque

Les gens utilisent leur casque/écouteurs Bluetooth pour répondre à leurs appels depuis des années. Une fois l’accessoire appairé à son smartphone, l’appel peut être dirigé dans les écouteurs directement. La méthode pour répondre à l’appel dépend du casque ou des écouteurs. La plupart des systèmes d’infodivertissement des voitures modernes permettent de le faire aussi.

Depuis moins longtemps, les smartphones sont devenus plus intelligents pour vous permettre d’accepter un appel sans les mains via des écouteurs ou un casque. Un simple tapotement suffit souvent pour accepter un appel entrant, mais une fois encore, cela dépend de l’accessoire. Avec les Sony WF-1000XM4, il faut par exemple effectuer un double tapotement sur l’un des écouteurs.

Si vous utilisez des AirPods ou certains casques Beats avec un iPhone, vous pouvez faire en sorte que Siri vous dise qui appelle et utiliser une commande vocale pour répondre à l’appel. Dans les Réglages, choisissez Téléphone, puis Annoncer les Appels et choisissez Casque uniquement. Vous aurez alors les détails de l’appel dans vos oreilles. Lorsque cette fonctionnalité est active, pas besoin de dire “Dis Siri”, dites seulement “Oui” ou “Non pour accepter ou rejeter l’appel.

Avec les Google Pixel Buds, vous pouvez tapoter sur l’écouteur droit pour répondre à un appel entrant, mais vous ne pouvez pas utiliser Google Assistant. Vous pouvez passer des appels via les Pixels Buds en utilisant Google Assistant, mais vous ne pouvez pas répondre avec votre seule voix.

Comment répondre à un appel avec son ordinateur

Répondre à son téléphone qui sonne depuis un ordinateur, portable ou non, peut encore sembler plutôt futuriste, mais la technologie existe depuis quelques années. Pour en profiter, il vous faut être dans un seul écosystème.

Le processus est simple si vous avez un iPhone et un Mac : depuis les Réglages sur l’iPhone, sélectionnez Téléphone, puis Appels sur d’autres appareils pour l’activer. Les deux appareils doivent être connectés sur le même Apple ID et le même réseau Wi-Fi, et cela fonctionne alors automatiquement. Un appel entrant sur votre iPhone déclenche une notification sur macOS, il suffit de cliquer pour répondre.

Vous pouvez effectuer la même opération sur Windows avec un smartphone Android. Il faut pour cela ouvrir l’application Phone Link de Windows et suivre les instructions à l’écran pour que votre appareil Android et votre Windows soient connectés. Tant que les deux appareils sont connectés via Bluetooth et que vous avez activé les appels pendant la configuration, vous pouvez cliquer sur la notification qui apparait chaque fois qu’un appel arrive sur votre smartphone Android.

À l’heure d’écrire ces lignes, il n’est pas possible de répondre à un appel sur un smartphone Android depuis un Chromebook, mais la fonctionnalité est en cours de développement. Actuellement, vous pouvez connecter un appareil Android pour partager des fichiers et les notifications avec un Chromebook : sur Chrome OS, cliquez sur l’icône de l’horloge, puis sur la roue crantée pour les paramètres. Là, choisissez Configuration à côté de Smartphone Android sous Appareils connectés.