3 bonnes raisons d’utiliser vos appareils Alexa à l’extérieur

Les assistants numériques vocaux comme Amazon Alexa sont très utiles dans nos logements. Ils peuvent aussi l'être à l'extérieur. Voici 3 raisons de les utiliser ainsi.

On s’est aujourd’hui grandement habitué à utiliser Alexa pour nous aider à l’intérieur de nos logements, alors pourquoi ne pourrions-nous pas profiter d’un appareil Amazon Echo à l’extérieur ? Après tout, tout ce que ces appareils peuvent faire à l’intérieur, ils peuvent le faire à l’extérieur. Par exemple, vous pouvez contrôler vos appareils d’extérieur intelligents lorsque vous êtes dehors, plutôt que de devoir rentrer pour ce faire ou d’utiliser votre smartphone.

Si vous décidez d’emmener votre Amazon Echo à l’extérieur, assurez-vous qu’il soit placé dans un endroit couvert, sous un porche, par exemple, pour éviter que les conditions météorologiques ne l’endommagent. Vous devriez aussi envisager de le placer près d’une prise électrique ou d’utiliser une base avec batterie pour en profiter en mode sans fil. Vous pourriez aussi être plus tranquille si vous laissez un petit Echo à l’abri des yeux indiscrets.

À noter, il faut que votre appareil Echo soit à portée de votre réseau Wi-Fi ou connecté au point d’accès de votre smartphone. Voici nos utilisations préférées d’un Amazon Echo en dehors de la maison.

Utilisez Echo pour voir et écouter ce qui se passe à l’extérieur

Si vous n’avez pas de portier vidéo comme Ring, vous pouvez placer un Amazon Echo Show à l’extérieur pour pouvoir voir s’il y a quelqu’un devant chez vous. Il vous faudra aussi un Echo Show à l’intérieur mais vous auriez tout intérêt à désactiver la caméra de ce dernier pour éviter que l’on ne voie chez vous.

Dans le jardin, vous pouvez l’utiliser pour surveiller les enfants ou le chien et surveiller d’éventuelles activités inattendues. Vous pouvez même placer de manière temporaire un Echo à l’extérieur pour créer un système de communication bidirectionnelle et le rentrer dans la maison avant de fermer pour la nuit.

Contrôlez vos appareils d’extérieur intelligents

Si vous avez des éclairages connectés à l’extérieur de votre logement, retourner à l’intérieur pour les ajuster est vraiment frustrant. Si vous avez un Amazon Echo à l’extérieur, vous pouvez demander à Alexa de le faire pour vous.

Si vous avez une serrure connectée et que vous vous êtes accidentellement enfermé(e) dehors sans votre smartphone, Alexa peut l’ouvrir pour vous. Il vous faudra connaître le code vocal pour ce faire.

Pour configurer un nouvel appareil, ouvrez l’application Alexa et tapotez sur Appareils puis sélectionnez l’icône Plus dans le coin supérieur droit. Tapotez ensuite Ajouter un appareil, sélectionnez ce que vous souhaitez configurer et suivez les instructions à l’écran.

Écoutez de la musique, des podcasts et des livres audio

Que vous buviez votre café en écoutant un livre audio ou que vous écoutiez votre playlist préférée, avoir une enceinte Echo à l’extérieur peut améliorer grandement l’expérience. Vous n’aurez pas à vous inquiéter de la batterie de votre smartphone et le son sera meilleur, surtout si vous avez un Echo Studio.

Vous voulez écouter la même musique quand vous travaillez dans le jardin ? Appairez votre casque ou vos écouteurs Bluetooth avec votre Amazon Echo. Pour ce faire, ouvrez l’application Alexa et sélectionnez Appareils puis l’icône Plus dans le coin supérieur droit. Tapotez sur Ajouter un appareil puis faites défiler jusqu’à Casques. Alexa va commencer à rechercher les appareils disponibles. Assurez-vous que votre casque/vos écouteurs soit allumé et prêt à se connecter. Suivez les instructions pour terminer la configuration.

Vous devrez être à portée de votre enceinte pour changer ce que vous écoutez, mais Alexa répondra depuis votre casque/écouteurs et non l’enceinte quand il est connecté. Lorsque vous êtes pris à déconnecter, dites simplement “Alexa, déconnecte.”