2K Silicon Valley poursuit le développement d’une nouvelle licence sous le nom de 31st Union

Le studio de développement 2K Silicon Valley devient 31st Union et annonce la création d'un bureau européen en Espagne.

Dirigée par Michael Condrey, cofondateur de Sledgehammer Games, la nouvelle structure de l’éditeur américain 2K Games se trouve un nom définitif avant la révélation de son premier projet dédié à la nouvelle génération de consoles : “31st Union prend un départ incroyable avec une équipe passionnée et talentueuse, une culture qui défend l’intégration avec une plus grande représentation, et une nouvelle IP ambitieuse dont nous sommes extrêmement fiers. Notre nom et notre studio représentent l’esprit de la Californie dans sa riche diversité de pensée, d’art, de musique, d’innovation et de représentation culturelle qui définissent l’âge d’or actuel de l’entertainment et de la technologie ici dans la Silicon Valley. En dévoilant notre identité et en annonçant le développement de nos opérations, nous entamons une nouvelle phase de croissance passionnante avec pour objectif d’englober plus de voix et donner vie à notre vision et ce, tout autour du globe.”

We are 31st Union! Proudly announcing the official name of our studio formerly known as @2KSFO. Follow us here and visit our website to learn about team culture and career opportunities. https://t.co/nSjfunqla1 — 31st Union (@31UnionOfficial) February 11, 2020

31st Union de 2K Games va s’implanter en Espagne

En plus d’être installé dans le célèbre pôle des industries de pointe à San Francisco, le studio 31st Union prépare également l’ouverture d’une antenne en Espagne pour étendre sa présence à l’international. “Nous sommes ravis de voir l’équipe de 31st Union continuer à se développer et à se développer à l’échelle internationale“, a déclaré David Ismailer, président de 2K. “Nous avons vu les avantages de cette approche à travers 2K, de l’élargissement des opérations de recrutement et de l’attraction des meilleurs talents à des perspectives plus diverses, contribuant au processus créatif. Nous sommes optimistes sur le fait que le studio en Espagne aura un impact positif pour 31st Union, et sommes réjouis à l’idée de partager davantage sur sa nouvelle propriété intellectuelle le temps venu.”

La restructuration de 2K Games prend forme

31st Union (anciennement 2K Silicon Valley) est à ce jour le quatrième studio de développement de jeux appartenant à 2K possédant plusieurs bureaux autour du monde :