25 ans de Pokémon : une carte bancaire Société Générale en métal limitée à 1000 exemplaires

Société Générale va commercialiser une carte bancaire en métal collector avec Dracaufeu, Tortank et Florizarre.

Après avoir mis à l’honneur Pikachu en 2018, la banque française Société Générale se prépare à célébrer les 25 ans de Pokémon avec les starters de la première génération, issus de la région de Kanto, dans leur version évoluée, à savoir Dracaufeu, Tortank et Florizarre. Un porte-parole déclare : “Cette carte inédite est en métal, une première pour une banque traditionnelle, avec un aspect, un poids et une texture hors du commun. Le nom et le prénom du client sont gravés au laser au dos de la carte, qui est livrée dans un packaging collector.”

Société Générale x Pokémon

L’option carte collection série limitée métal Pokémon sera disponible en CB VISA au tarif de 26 euros par an. La mise en vente est prévue pour le 8 décembre prochain à 10h. Les fans de Pokémon devront s’inscrire sur le site pour recevoir un lien de souscription.