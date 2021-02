25 ans de Pokémon : un concert virtuel de Post Malone pour l’anniversaire de la licence

Véritable célébration en ligne à cause de la crise sanitaire, ce concert virtuel de Post Malone ne sera pas uniquement pour les fans de Pokémon, mais pour tous ceux qui aiment la musique, et donnera le coup d’envoi de l’initiative P25 : la musique. Pour mémoire, cette dernière offrira plusieurs surprises musicales via de grands noms du milieu dans un style Pokémon tout au long de l’année, notamment avec la participation de l’icône de la pop Katy Perry.

"Malone, who for the record still has a Game Boy Color specifically so he can play Pokémon…"

Retweet if you can relate with @PostMalone 😉 https://t.co/Bgt6EzqdkG

— Pokémon (@Pokemon) February 11, 2021