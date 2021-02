2020, une très bonne année pour les Google Chromebook

Les Chromebook sont des machines très intéressantes, à bien des égards. Et celles-ci ont bien évoluées ces dernières années. Il s'en vend d'ailleurs aujourd'hui une quantité assez impressionnante.

S’il est vrai que les Chromebook étaient à l’origine des machines bas de gamme, pour répondre à des besoins assez faibles – de la bureautique simple et du surf sur le web -, ces machines ont énormément évolué ces dernières années. Certaines sont même classées dans le haut de gamme, disposant de composants très performants. Pour une grande polyvalence. Ce qui explique probablement les très bons chiffres d’expéditions de cette année 2020.

2020 fut une excellente année pour les Google Chromebook

Les Google Chromebook sont souvent perçus comme une alternative aux ordinateurs portables “classiques” pour celles et ceux qui ont besoin d’une telle machine mais qui ne veulent/peuvent dépenser trop d’argent. C’est aussi parfait pour les utilisateurs qui n’ont pas besoin d’en faire énormément ou qui n’utilisent pas d’applications lourdes. Parfait par exemple pour le travail scolaire pour gérer de la bureautique simple.

Les expéditions ont énormément augmenté

C’est pour cette raison qu’il n’est pas très surprenant d’apprendre que, durant l’année 2020, les Google Chromebook ont enregistré une forte hausse de leur demande. Si l’on en croit les dernières données de la société spécialisée Canalys, il semblerait que les expéditions de Chromebook aient en vérité quadruplé. Il a été estimé que sur le seul dernier trimestre de cette année 2020, un total d’un peu plus de 11 millions d’unités auraient été expédiées.

Un chiffre à mettre en comparaison avec la même période l’année précédente où ces expéditions ne représentaient alors qu’environ 2,5 millions d’unités. HP semble être le grand vainqueur de cette augmentation de popularité, le fabricant ayant apparemment expédié environ 3,5 millions d’appareils. Lenovo se classe deuxième avec 2,8 millions d’unités. C’est d’ailleurs ce dernier qui enregistre la plus grosse progression, en augmentation de 1 766%.

Comme dit, les Chromebook sont une alternative très intéressante aux ordinateurs portables Windows et Mac du marché. Le fait qu’ils puissent aussi faire tourner les applications Android les rendent très attrayants pour les plus nomades qui souhaitent avoir sous la main en toutes circonstances les produits et services Google.