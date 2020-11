2020 : une année si horrible que même YouTube ne veut pas s’en rappeler

Le géant Google apprécie de temps à autre de sortir un peu des sentiers battus, proposant ici ou là des fonctionnalités ou du contenu contenu plutôt insolites. Sur YouTube, nous avons d'ordinaire droit en fin d'année à une vidéo "Rewind"...

Chaque année depuis 2010, YouTube dévoile une vidéo “Rewind” vers la fin de l’année. L’idée est simple, il s’agit là de réaliser un récapitulatif succinct de l’année entière écoulée, en mettant en avant certains des événements les plus marquants des douze derniers mois. Parfois, le résultat n’est pas franchement réussi, comme en 2018, mais YouTube se prête chaque année à l’exercice, pour le plus grand bonheur des fans et des utilisateurs. Cette année 2020 est différente.

YouTube ne proposera pas de vidéo Rewind 2020

Reste que, malheureusement, avec la terrible année 2020 qui vient de s’écouler, il semblerait que YouTube ne juge pas cette année “digne” d’avoir droit à sa vidéo “Rewind”. Dans un message partagé via Twitter, YouTube explique notamment : “2020 a été différente. Il ne semble pas juste de faire comme si cela n’avait pas été le cas. Alors, nous allons faire l’impasse sur le Rewind de cette année.”

L’année écoulée ayant été bien trop “différente”

2020 a effectivement été une très mauvaise année à cause de la pandémie de Covid-19 qui a infecté des millions de personnes sur la planète. Ce virus a causé la mort de près de 1,3 million de personnes à l’heure d’écrire ces lignes et la crise sanitaire qui en a découlé a fait fermer nombre d’entreprises, entraînant de nombreux licenciements. Il n’y a effectivement pas grand chose à célébrer en cette année 2020. C’est pour cette raison que YouTube a pris la décision qu’il n’était pas vraiment approprié de faire une vidéo Rewind.

Cela étant dit, on ne peut aujourd’hui qu’espérer que 2021 sera une meilleure année. Avec les nombreux projets de vaccins en développement, il faut rester positif et se dire que dans le courant de l’année prochaine, nos vies pourront retrouver un semblant de normalité. D’ici là, on continue de se protéger et de protéger les autres en limitant ses déplacements au maximum et en appliquant les gestes barrière.