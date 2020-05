2020 : un iPad plus abordable, avec une puce A12, proposé par Apple ?

Apple a rencontré un franc succès avec ses modèles d'iPhone plus abordables. Le public apprécie de pouvoir s'offrir un appareil de la marque avec un tel rapport qualité/prix. Et si la firme de Cupertino optait pour une approche similaire avec l'iPad de cette anée ?

Selon un récent rapport de l’analyste Ming-Chi Kuo que l’on ne présente plus, Apple s’apprêterait à lancer plusieurs nouveaux iPad cette année. Ceux-ci viendront rafraîchir les gammes iPad/iPad Air et iPad mini actuelles. Ming-Chi Kuo affirmait notamment que la firme de Cupertino devrait adopter pour ces nouveautés une approche similaire à celle de l’iPhone avec le nouvel iPhone SE.

Et si l’iPad 2020 utilisait une puce A12 ?

Aujourd’hui, selon un tweet de @Lovetodream – qui s’est déjà montré très précis par le passé au jeu des prédictions -, il semblerait que cet iPad 2020 soit propulsé par une puce A12. Eh oui, vous avez bien lu. La dernière puce en date de la marque à la pomme est la 13. Et Apple était censé lancer la A14 cette année. Voici qui serait en tout cas la suite logique. Mais comme dit, Ming-Chi Kuo affirmait que Apple pourrait réaliser ici une approche similaire à celle mise en place pour le nouvel iPhone SE.

Le tarif serait plus abordable, succès garanti comme l’iPhone SE ?

Autrement dit, en utilisant une puce plus ancienne, et très certainement moins chère, Apple devrait être en mesure de faire diminuer les tarifs de ses iPad. De quoi les rendre plus attrayants pour le grand public. Avec l’iPhone SE, Apple avait opté pour du hardware similaire à celui de l’iPhone 8 mais proposait une légère amélioration en intégrant une puce A13 Bionic. À ce jour, aucune des dernières tablettes de la marque n’a adopté la puce A13. Pas même le nouveau modèle d’iPad Pro sorti un peu plus tôt cette année. Il utilise une variante de la puce A12X baptisée A12Z, qui bénéficie du déblocage d’un GPU supplémentaire. L’iPad sera-t-il plus attrayant cette année ? Réponse dans quelques mois.