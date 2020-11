1UP : un film par BuzzFeed Studios sur l’eSport et le sexisme

Ellen Page et Paris Berelc seront prochainement à l'affiche du long-métrage 1UP.

Inspiré par le GamerGate, une série de polémiques liées à l’industrie des jeux vidéo et ses travers sexistes (sexisme, harcèlement sexuel et agression sexuelle), le film 1UP va se focaliser sur l’histoire de Vivian Lee. Joueuse esportive de son université, elle décide du jour au lendemain de partir plutôt que de subir le sexisme de ses homologues masculins. Néanmoins, avec sa bourse en jeu, elle se retrouve dans l’obligation de monter une équipe féminine qui peut rivaliser avec les garçons. Avec l’aide d’un entraîneur énigmatique qui a été au cœur d’un scandale retentissant, la jeune femme forme une équipe improbable avec des membres non qualifiés avec l’objectif de botter les fesses des pro-gamers.

Réalisée par Kyle Newman (The Hollow, Fanboys, Secret Agency) et écrit Julia Yorks (Enter the Anime, Skylanders Academy, The Adventures of Puss in Boots), tout en étant supervisée par les producteurs Richard Alan Reid, Michael Philip et Jason Moring de BuzzFeed Studios, cette comédie dramatique mettre en scène les comédiennes Ellen Page (X-Men, The Umbrella Academy, Tales of the City) et Paris Berelc (Alexa & Katie, Hubie Halloween, Just Kidding). Si le tournage est programmé pour ce mois de novembre à Toronto au Canada, le reste du casting est encore inconnu dans l’immédiat. Ce premier long-métrage s’inscrit dans le cadre d’une mission qui consiste à développer et à produire des histoires socialement pertinentes et de haut niveau pour le public mondial du millénaire et de la génération Z.

GamerGate, le fléau du milieu vidéoludique