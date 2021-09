1Password propose son extension Safari sur iOS 15

1Password lance son extension Safari pour iOS 15. La saisie de mots de passe sera plus simple que jamais.

Les gestionnaires de mots de passe sont des utilitaires incontournables du quotidien pour quiconque veut protéger un tant soit peu ses comptes en ligne. Mais pour que leur utilisation ne soit pas une contrainte, il faut qu’il soit disponible sur toutes les plates-formes. 1Password, l’un des plus populaires, vient de publier une extension pour Safari sur iOS 15.

1Password lance son extension Safari pour iOS 15

Apple vient de publier la version 15 d’iOS. Et parmi les principaux changements apportés avec cette nouvelle version majeure, on peut citer l’introduction de la prise en charge des extensions navigateur pour Safari. Si c’est quelque chose que vous attendiez avec impatience, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que 1Password vient de publier son extension pour Safari.

La saisie de mots de passe sera plus simple que jamais

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, 1Password est un gestionnaire de mots de passe qui aide les utilisateurs à mémoriser les mots de passe et autres informations d’authentification pour les sites et services web. Le logiciel peut aussi aider les utilisateurs en remplissant automatiquement ces informations dans les formulaires web. Et avec la nouvelle extension Safari, ceci sera plus simple que jamais.

Selon les développeurs de 1Password : “les suggestions dans les pages vous permettent d’accéder à vos informations exactement quand et où vous en avez besoin. Pour les sites qui ont des formulaires de connexion complexes, nous utilisons notre algorithme de machine learning en local pour détecter ce qui se passe et remplir le mot de passe automatiquement pour vous. Et si vous utilisez l’authentification double facteur, nous transmettons automatiquement le code, pour que vous n’ayez pas à le copier vous-même dans votre presse-papier.”

Pour tirer profit de cette nouvelle extension, il vous suffit de vous assurer d’avoir la dernière version en date de 1Password sur votre appareil mobile avec iOS 15 installé et le tour est joué. N’hésitez pas à mettre à jour votre iPhone et/ou votre iPad si ce n’est pas déjà fait.