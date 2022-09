1899 : les créateurs de Dark reviennent avec une série horrifique et énigmatique

L'histoire d'une odyssée visuellement époustouflante où rien n'est ce qu'il semble être.

Ecrite par Jantje Friese et réalisée par Baran bo Odar, la série télévisée 1899 – qui met en vedette des acteurs comme Emily Beecham, Anuerin Barnard, Andreas Pietschmann et Miguel Bernardeau – suit les passagers d’un énorme bateau à vapeur, issus de cultures et de milieux divers, mais unis dans leur quête d’une vie meilleure aux États-Unis. Ils rencontrent un autre bateau de migrants, le Prometheus, à la dérive en pleine mer, qui transforme leur voyage en un horrible cauchemar.

Un teaser pour 1899

1899 sera disponible prochainement sur Netflix.

La production de 1899 s’est déroulée sur une nouvelle scène de production virtuelle à la pointe de la technologie, installée dans les studios de Babelsberg en Allemagne – la plus grande installation de ce type en Europe. 1899 est le fruit de l’accord de production global entre le duo Jantje Friese-Baran bo Odar et la plateforme de streaming Netflix, conclu en 2018 et valable jusqu’à l’année prochaine. Celui-ci était le premier de ce type en Europe pour Netflix à l’époque et découlait du succès inattendu de Dark.