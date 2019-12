1440 vs 1080p, quel impact sur la batterie d’un smartphone ?

Nos smartphones sont de formidables concentrés de technologies. Avec des composants toujours plus performants mais une batterie relativement à la peine par rapport au besoin. Quelle différence le taux de rafraîchissement de l'écran peut-il faire quant à son autonomie ?

Il y a quelque temps, les constructeurs se livraient une féroce bataille pour proposer un smartphone doté d’une résolution la plus élevée possible. Pendant un moment, nous avions même pu imaginer que les smartphones avec écran 4K pourraient devenir la norme. Cela étant dit, aujourd’hui, la majorité des fabricants semblent s’être arrêtés au QHD (1440p) et rares sont les modèles à bénéficier d’un écran 4K. Et cela a certainement avoir avec la gestion de la batterie.

1440p ou 1080p, quelle différence sur la batterie du smartphone ?

La raison pour laquelle nous n’avons pas (encore) beaucoup de smartphones 4K est très logiquement due à a la batterie. Un écran avec une résolution plus élevée nécessite davantage d’énergie pour fonctionner. Autrement dit, l’autonomie globale de l’appareil en pâtit. Mais la question est : quel est l’impact véritable de la résolution sur l’autonomie d’un smartphone ? C’est une question à laquelle tente de répondre PhoneBuff dans une nouvelle batterie de tests.

La réponse est : quasiment aucune

Dans la vidéo ci-dessous publiée sur YouTube, PhoneBuff a comparé l’autonomie du Samsung Galaxy S10 Plus. L’un équipé d’un écran 1440p, l’autre avec une résolution 1080p. Le test veut tenter de déterminer, à utilisation similaire, la différence en terme de batterie induite par la résolution de l’écran. Il est intéressant ici de noter que la différence est quasiment imperceptible. L’autonomie diminue sensiblement à la même vitesse. Étrangement, c’est même l’appareil équipé de l’écran 1080p qui s’éteint 1 minute avant celui doté du 1440p. Difficile de juger de la pertinence scientifique de ce test mais c’est un démonstration empirique intéressante. L’écart serait probablement plus important entre un écran QHD et un 4K mais entre le QHD et le 1080p, l’impact sur l’autonomie est négligeable.