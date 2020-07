13 Sentinels : Aegis Rim, le nouveau Vanillaware en exclusivité sur PS4

L'épopée mystérieuse et inédite de Vanillaware (Kumatanchi, Dragon's Crown, Muramasa Rebirth) pour la PS4 sera disponible dès la rentrée.

L’aventure de science-fiction de l’équipe narrative derrière Odin Sphere et Dragon’s Crown sortira le 22 septembre prochain sur PS4, une dernière grosse exclusivité pour la console de Sony avant l’arrivée de la très attendue PS5. 13 Sentinels : Aegis Rim va proposer aux joueurs de vivre un voyage temporel narratif à travers treize histoires passionnantes entrelacées où le but sera de défendre l’humanité dans des combats tactiques frénétiques avec des mechas. Oubliez d’ores et déjà la présence d’une VF, mais l’éditeur japonais Atlus assure que les voix anglaises seront disponibles via un patch dès le lancement de cette nouvelle licence du studio Vanillaware, réputé pour ses expériences innovantes et son style graphique unique, à savoir des décors détaillés et dessinés à la main.

Un trailer pour 13 Sentinels : Aegis Rim

13 Sentinels : Aegis Rim a été salué par l’industrie japonaise du jeu vidéo à de nombreuses reprises (Japan Game Awards 2019 “Future Division Winner”, Famitsu Dengeki Game Award 2019 “Best Scenario Award & Best Adventure Award”, Japan Otaku Awards 2019 “Grand Prize”, IGN Japan Game of the Year 2019, IGN Japan User’s Choice 2019, Weekly Famitsu (PS4 Special Feature, sold March 12th, 2020), “Ranked in 10th for PS4 Must-Play Titles”, selected from all PS4 titles ever sold, 51st Seiun Award, CEDEC Awards 2020 of Excellence for Game Design and Sound, CEDEC Awards 2020 Highest Award of Excellence) et confirme son statut de belle surprise en cette époque où le AAA à gros budget est devenu une norme.