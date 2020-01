L'un des jeux vidéos les plus populaires de l'histoire, développé par Markus Persson alias Notch et par le studio Mojang, fêtera ses 9 ans cette année. De quoi avoir des petits secrets, à commencer par le fait qu'il n'a bien failli ne jamais exister.

En près de 9 ans depuis sa sortie officielle, Minecraft a réussi à se vendre à plus de 100 millions d’exemplaires, à être traduit dans 95 langues et à être porté sur toutes les consoles portables et de salon, et même sur les smartphones — alors qu’il était au départ développé pour être joué depuis un navigateur web. Ce succès insolent, le jeu le doit autant au talent de son développeur, Markus Persson, qu’à son concept “bac à sable” où des voxels (pixels 3D) génèrent aléatoirement la carte pour une expérience de jeu toujours différente.

Souvent imité, rarement égalé

La richesse de son monde, que ce soit les biomes, les créatures (animaux, cochons-zombies, Endermen, Creepers), les dimensions supplémentaires (Tréfonds et Néant) et les différents modes de jeux (survie, aventure, créatif, multijoueur, etc.) garantissent une rejouabilité qui a fait date. Souvent imité mais rarement égalé, Minecraft recèle de secrets que Maxime Robinet nous révèle dans ce 26ème épisode de 12 Révélations de Ouf Guedin.

12 Révélations de ouf guedin sur Minecraft