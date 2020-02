12 RÉVÉLATIONS DE OUF GUEDIN SUR LA DÉCENNIE

Quels sont les meilleurs jeux vidéo de la décennie 2010, indépendant et AAA ? Maxime Robinet se lance dans un classement, forcément subjectif, pour démêler le bon grain de l'ivraie.

Une décennie, c’est long, particulièrement à l’échelle d’un secteur en plein boom comme les jeux vidéo. Durant les années 2010, les studios de développement triple A ont laissés une place grandissante aux jeux indépendants, plus visibles, plus recherchés et plus favorablement reçus par la presse spécialisée. Firewatch, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Fez, Stardew Valley, Subnautica, Shovel Knight, Celeste, Papers, Please, The Binding of Isaac, Faster Than Light, Cuphead, This War of Mine, Dead Cells : les jeux indépendants ont peut-être même été les plus captivants.

Dix jeux passés au statut de “culte”

Pour célébrer la fin d’une décennie et le début d’une autre, Maxime se lance dans un exercice difficile : un classement. Année après année, il revient sur les jeux les plus marquants, en y ajoutant une petite pépite d’information comme seul lui sait le faire. Gardez à l’esprit que le classement étant subjectif, vous n’y trouverez pas nécessairement vos titres préférés.