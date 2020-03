12 RÉVÉLATIONS DE OUF GUEDIN SUR DOOM

Dans cette chronique, Maxime Robinet revient sur ce qui figure probablement le FPS le plus influent de l'histoire des jeux vidéo. Et même après autant de temps, vous ne savez probablement pas tout…

Inspiré autant par Wolfenstein 3D que par le cinéma (Aliens, Evil Dead), Doom a laissé une empreinte indélébile sur l’histoire du jeu vidéo, au point que l’on parle de “Doom-like” pour à peu près tout ce qui s’approche d’un FPS un peu brutal. La sortie de DOOM en 2016 a permis a beaucoup de retrouver l’essence de la série, à savoir du bourinage sans prise de tête. Si certains comme la rédaction de NoFrag n’ont jamais perdu de vue ce qui faisait du jeu un classique, ça a été l’occasion pour beaucoup de découvrir les mods GZDoom permettant de jouer au classiques sur nos OS et écrans modernes grâce aux WAD, les fichiers originaux du jeu.

Près de trois décennies d’histoire

Crée par id Software (prononcez “ide” et non pas “I.D.”, en référence aux “instincts et pulsions primaires” dixit le studio, qui s’inspire du modèle psychanalytique de Freud), co-fondé en 1991 par John Romero, Adrian Carmack, Tom Hall et John Carmack, le jeu a eu plusieurs suites, et même un roman où l’on découvre le nom du héros. Également inspiré par la musique, de AC/DC à Slayer en passant par Pantera, Alice Cooper, King Crimson, Alice in Chains, Judas Priest et Metallica, il s’inscrivait dans l’ère du temps, à la croisée de diverses influences, bref, un vrai multi-média. Dans cette nouvelle chronique de Maxime Robinet, on revient sur 27 ans d’histoire, de clins d’œil, de références et de plaisir.